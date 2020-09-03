Çok yakında ikinci sezonuyla atv ekranında seyirci karşısına çıkacak olan fenomen dizi Kuruluş Osman'ın yeni sezon afişi dün yayınlandı. Her Çarşamba zirveye oturan Kuruluş Osman'ın ikinci sezon afişi, sosyal medyada kısa sürede on binlerce yorum ve beğeni alarak en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.