Çok yakında ikinci sezonuyla atv ekranında seyirci karşısına çıkacak olan fenomen dizi Kuruluş Osman'ın yeni sezon afişi dün yayınlandı. Her Çarşamba zirveye oturan Kuruluş Osman'ın ikinci sezon afişi, sosyal medyada kısa sürede on binlerce yorum ve beğeni alarak en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.
Osman Bey rolüyle milyonların gönlüne taht kuran Burak Özçivit'in yeni imajıyla ilk kez görücüye çıktığı afişte, Türk kültürünün güçlü simgelerinin yer alması dikkat çekti. Özçivit'in kısa saçları hayranları tarafından beğeniyle karşılanırken, yeni sezona dair beklentiyi de artırdı...
FAHRİYE AŞKA GELDİ
Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in yeni imajına ilk yorum güzel eşi Fahriye Evcen'den geldi.
Evcen, berber koltuğundan fotoğraf atan eşinin paylaşımına 'kral tacı' emojisi bırakıp, 'Her zaman çok iyiydi, ama böyle bir başka" yorumunu yaptı.
Fenomen dizi Kuruluş Osman'ın 2. sezon afişi, izleyiciden tam not aldı. Özçivit, yeni imajıyla sosyal medyayı salladı.