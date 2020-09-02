Milyonların ekranları başında heyecanla izlediği Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonu için geri sayım başladı ve paylaşılan son afiş büyük yankı uyandırdı. İlk sezonuyla büyük bir beğeni toplayan ve ikinci sezon için hazırlıklarını sürdüren Kuruluş Osman'dan yeni oyuncu transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Bozdağ Film tarafından yapılan son açıklamaya göre, Cüneyt Arkın'ın ardından üç popüler isim kadroya dahil oldu. Poyraz Karayel'de Sefer karakteriyle hafızalara kazınan Kanbolat Görkem Arslan, Çukur'daki performansıyla dikkat çeken Erkan Avcı ve son olarak ünlü oyuncu Seçkin Özdemir'in de Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldığı açıklandı.

İKİNCİ SEZON AFİŞİ BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Kuruluş Osman'ın ikinci sezon afişi, sosyal medyada kısa sürede on binlerce yorum ve beğeni alarak en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

Osman Bey rolüyle milyonların gönlüne taht kuran yıldız oyuncu Burak Özçivit'in yeni imajıyla ilk kez görücüye çıktığı afişte, Türk kültürünün güçlü simgelerinin yer alması dikkat çekti. Özçivit'in kısalan saçları ve sakalıyla birlikte değişen imajı, oyuncunun Türkiye ve dünyadaki hayranları tarafından beğeniyle karşılanırken, yeni sezona dair beklentiyi de artırdı.