Milyonların ekranları başında heyecanla izlediği Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonu için geri sayım başladı ve paylaşılan son afiş büyük yankı uyandırdı. İlk sezonuyla büyük bir beğeni toplayan ve ikinci sezon için hazırlıklarını sürdüren Kuruluş Osman'dan yeni oyuncu transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Bozdağ Film tarafından yapılan son açıklamaya göre, Cüneyt Arkın'ın ardından üç popüler isim kadroya dahil oldu. Poyraz Karayel'de Sefer karakteriyle hafızalara kazınan Kanbolat Görkem Arslan, Çukur'daki performansıyla dikkat çeken Erkan Avcı ve son olarak ünlü oyuncu Seçkin Özdemir'in de Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldığı açıklandı.
İKİNCİ SEZON AFİŞİ BÜYÜK YANKI UYANDIRDI
Kuruluş Osman'ın ikinci sezon afişi, sosyal medyada kısa sürede on binlerce yorum ve beğeni alarak en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.
Osman Bey rolüyle milyonların gönlüne taht kuran yıldız oyuncu Burak Özçivit'in yeni imajıyla ilk kez görücüye çıktığı afişte, Türk kültürünün güçlü simgelerinin yer alması dikkat çekti. Özçivit'in kısalan saçları ve sakalıyla birlikte değişen imajı, oyuncunun Türkiye ve dünyadaki hayranları tarafından beğeniyle karşılanırken, yeni sezona dair beklentiyi de artırdı.
İlk sezonun finalinde Kulucahisar Kalesi'ni fetheden Osman Bey'in yeni hedefleri de dizinin hayranları arasında merak konusu oldu. Seyirciden büyük ilgi gören ve reyting rekorları kıran ilk sezonunun ardından ikinci sezon çekimlerine tüm hızıyla devam eden 'Kuruluş Osman', kadrosuna katılan yeni oyuncularla da adından söz ettiriyor.
Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', yeni sezonda da atv ekranlarında çarşamba akşamına damgasını vurmaya devam edecek.
SEÇKİN ÖZDEMİR, KURULUŞ OSMAN KADROSUNA KATILDI
İkinci sezon bölümleriyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Kuruluş Osman, bombaları art arda patlatmaya devam ediyor. Son olarak ünlü oyuncu Seçkin Özdemir'in de Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldığı açıklandı. Özdemir, dizide sürpriz bir karaktere hayat verecek.
İKİ SÜRPRİZ İSİM DAHA
Cüneyt Arkın'ın ikinci sezon sürprizi olarak yapıma katılacağı haberlerinin ardından iki sürpriz daha geldi. Poyraz Karayel dizisindeki Sefer karakteriyle hafızalara kazınan Kanbolat Görkem Arslan kadroya dahil oldu.
Çukur ve sonrasında Şampiyon dizilerinde yer alan Erkan Avcı da Kuruluş Osman yeni sezon kadrosuna dahil oldu.
CÜNEYT ARKIN KURULUŞ OSMAN'A KATILIYOR
İkinci sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren 'Kuruluş Osman'ın kadrosuna efsanevi oyuncu Cüneyt Arkın katılıyor. Cüneyt Arkın'ın Aksaçlıların reisini canlandıracağı iddia ediliyor.
Dizinin yapımcılığının yanı sıra, proje tasarım ve senaryosunu da üstlenen Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla efsanevi aktörün 'Kuruluş Osman' kadrosuna katıldığını "Niye çok seviliyor? Niye herkesin kahramanı? Çünkü gönlüyle konuşuyor. Gönlüyle bakıyor. Bu güzel gönülle yeni sezonu ve karakterini konuştuk. Hoş geldin Cüneyt Arkın" sözleriyle açıkladı.
Efsanevi oyuncu Cüneyt Arkın'ın 'Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda hangi karakteri canlandıracağı ise merak konusu oldu.
TAMER YİĞİT, ERTUĞRUL BEY Mİ OLACAK?
Kurtlar Vadisi Pusu gibi pek çok başarılı yapımda yer alan Tamer Yiğit'in Kuruluş Osman kadrosuna katılacağı, hatta usta oyuncuyla prensipte el sıkışıldığı ortaya atılan iddialar arasında yer alıyor. Ancak Kuruluş Osman'ın yapımcı şirketinden ve Mehmet Bozdağ'dan konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.
KURULUŞ OSMAN YENİ SEZONDA FIRTINALAR ESECEK
Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonunda fırtınalar esecek. İzleyiciler sezon için geri sayım devam ederken Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'nin ve sadık alplerinden Turgut Alp'in kadroya dahil olup olmayacağını merak ediyor. Ayrıca tarihi kaynaklarda yer alan bazı alpleri canladıracak oyuncuların kadroya katılması için heyecan sürüyor. Ancak henüz konu hakkında resmi açıklama yapılmadı.
TURGUT ALP KURULUŞ OSMAN'A DAHİL OLACAK MI?
Cengiz Coşkun'un canlandırdığı Turgut Alp'in diziye dönmesi bekleniyor. Çünkü tarihi kaynaklarda Osman Gazi'nin fetihleri esnasında Turgut Alp'in yer aldığı görülüyor. Ancak konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.
TURGUT ALP VE OSMAN BEY DÖNEMİ
(1298-1299 yıllarında) Turgut Alp İnegöl kalesinin kuşatmış ve bu kalenin de Osmanlı beyliği eline geçmesini sağlamıştır.
Osman Bey beyliği arazisini Oğuz töresine uyarak yakın akraba ve silah arkadaşlarına "dirlik" olarak vermiştir. Böylece Eskişehir kardeşi Gündüz Bey'e, Karacahisar oğlu Orhan Bey'e, Yarhisar Hasan Alp'e ve İnegöl Turgut Alp'e verilmiştir.
KURULUŞ OSMAN SEZON FİNALİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
"Allah'ım düşmanın şerrinden sana sığınırım!"
Obaya yapılan baskını bertaraf ettikten sonra hedefine Sofia ve Kulucahisar Kalesi'ni koyan Osman Bey, Kayı Obası Alpleri ile birlikte kaleyi ele geçirip Sofia'yı alt etmek üzere için plan kurup harekete geçiyor.