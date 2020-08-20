Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinden alkışlık hareket... Yıldırım, ortağı olduğu ProCare Maske'nin pandemi döneminde satışa çıkan ürünlerinden elde edilecek gelirin bir kısmını bağışlamaya karar verdi. Ünlü oyuncu, önceki gün kadına yönelik şiddet ile mücadele eden Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'na bağış yapacağını söyledi.
Hadise'nin de sevgilisinin izinden giderek vakıfa destek olacağı öğrenildi. Duyarlı davranışlarıyla örnek olan ikiliden Hadise de dün aşkıyla ilk pozunu paylaştı.
Hadise'nin de sevgilisinin izinden giderek vakıfa destek olacağı öğrenildi. Duyarlı davranışlarıyla örnek olan ikiliden Hadise de dün aşkıyla ilk pozunu paylaştı.