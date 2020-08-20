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    • Saklambaç
    • 20.08.2020 Gazete
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    Kadınlar için el ele! ve Kaan Yıldırım çiftinden alkışlık hareket...

    Şarkıcı ile oyuncu Kaan Yıldırım, ’na destek olacaklarını açıkladı. Alkışları toplayan ikiliden güzel popçu da dün aşkıyla ilk kez paylaşımını yaptı

    Kadınlar için el ele
    Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinden alkışlık hareket... Yıldırım, ortağı olduğu ProCare Maske'nin pandemi döneminde satışa çıkan ürünlerinden elde edilecek gelirin bir kısmını bağışlamaya karar verdi. Ünlü oyuncu, önceki gün kadına yönelik şiddet ile mücadele eden Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'na bağış yapacağını söyledi.

    Hadise'nin de sevgilisinin izinden giderek vakıfa destek olacağı öğrenildi. Duyarlı davranışlarıyla örnek olan ikiliden de dün aşkıyla ilk pozunu paylaştı.
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