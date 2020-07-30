Feryal Hanım, arkasına Kemal Bey'in oğlu Lemi Gülman'la evliliği ihanet yüzünden biten Reyhan İpekel'in de desteğini aldı. Lemi Bey'den kendisine spiker Ece Özbek'le ihaneti nedeniyle yüklü bir tazminat alan İpekel'in, Feryal Hanım'ın lehine tanıklık edeceği iddia edildi. Bu arada Reyhan İpekel'in yanı sıra anne Monika İpekel ve Reyhan Hanım'ın Lemi Bey'den olan kızı Yasmin de Gülman Ailesi ile kanlı bıçaklı...

Feryal Hanım, halen resmen evli olduğu Kemal Gülman'ın kendisinden 58 yaş küçük Eda Cideli ile uzun süredir yasak aşk yaşadığını açıkladı.