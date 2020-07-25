MUhabirimiz Doğan Savaş, 90 yaşındaki Kemal Gülman'ı 30 yaşındaki avukatı Eda Cideli ile Bodrum'da yakaladı. 7'den 70'e herkesten Gülman'a tepki yağdı. En sert açıklamayı ise ihanet ettiği eşi Feryal Gülman yaptı. Feryal Hanım, "Bu resmen zinadır. Görüntüler onurumu kırdı. Kendisi yurt dışında bu ahlaka aykırı davranışları yapıyordu. Pandemi nedeniyle Türkiye'de kalınca bu görüntüler basına yansıdı" dedi.
Olay yaratan kareler, çiftin oğulları Aslan'ı derinden yaraladı. 24 yaşındaki genç adam, iddialara göre haberi görünce babasına çok sert tepki gösterdi. Aslan, kendisinden 60 yaş küçük bir kızla aşk yaşayan babasıyla ilgili yorumları görmemek için de bütün hesaplarını kapattı. Babası Kemal Bey'le görüşmeyen Aslan'ın boşanma davası bitince 'Gülman' yerine annesinin soyadını taşımak istediği de söyleniyor.
BABAYA ÖFKESİ BÜYÜK
Feryal Hanım, 24 yaşındaki oğlu Aslan için "O görüntüler, oğlumu derinden sarstı" ifadesi kullandı.
Olay yaratan kareler, çiftin oğulları Aslan'ı derinden yaraladı. 24 yaşındaki genç adam, iddialara göre haberi görünce babasına çok sert tepki gösterdi. Aslan, kendisinden 60 yaş küçük bir kızla aşk yaşayan babasıyla ilgili yorumları görmemek için de bütün hesaplarını kapattı. Babası Kemal Bey'le görüşmeyen Aslan'ın boşanma davası bitince 'Gülman' yerine annesinin soyadını taşımak istediği de söyleniyor.
BABAYA ÖFKESİ BÜYÜK
Feryal Hanım, 24 yaşındaki oğlu Aslan için "O görüntüler, oğlumu derinden sarstı" ifadesi kullandı.