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    • Saklambaç
    • 25.07.2020 Gazete
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    90’lık ’ı küçük sevgilisiyle yakalandı, oğlu 'dan büyük tepki geldi

    TAKVİM, 90’lık ’ı küçük sevgilisiyle yakaladı. Ünlü işadamına, eşi ’dan sonra oğlu ’dan tepki geldi. Genç delikanlı, soyadını bile artık istemiyor!

    Aslan kükredi
    MUhabirimiz Doğan Savaş, 90 yaşındaki Kemal Gülman'ı 30 yaşındaki avukatı Eda Cideli ile 'da yakaladı. 7'den 70'e herkesten Gülman'a tepki yağdı. En sert açıklamayı ise ihanet ettiği eşi Feryal Gülman yaptı. , "Bu resmen zinadır. Görüntüler onurumu kırdı. Kendisi yurt dışında bu ahlaka aykırı davranışları yapıyordu. Pandemi nedeniyle Türkiye'de kalınca bu görüntüler basına yansıdı" dedi.



    Olay yaratan kareler, çiftin oğulları 'ı derinden yaraladı. 24 yaşındaki genç adam, iddialara göre haberi görünce babasına çok sert tepki gösterdi. Aslan, kendisinden küçük bir kızla aşk yaşayan babasıyla ilgili yorumları görmemek için de bütün hesaplarını kapattı. Babası Kemal Bey'le görüşmeyen Aslan'ın boşanma davası bitince 'Gülman' yerine annesinin soyadını taşımak istediği de söyleniyor.

    BABAYA ÖFKESİ BÜYÜK
    Feryal Hanım, 24 yaşındaki oğlu Aslan için "O görüntüler, oğlumu derinden sarstı" ifadesi kullandı.
    Haberler Saklambaç 90’lık Kemal Gülman’ı 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı, oğlu Aslan'dan büyük tepki geldi
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