Feryal Gülman eşi Kemal Gülman’ın genç avukat Eda Cideli ile aşk yaşaması üzerine çılgına döndü!

Gülman, "Aile değerlerimizin kabul edemeyeceği, evlatlarımızın dahi görmemesini istediğim görüntüler onurumu kırdı. Kendisi yurt dışında tüm ahlaka aykırı davranışları yapıyordu. Pandemi nedeniyle Türkiye'de kalınca bu görüntüler basına yansıdı. Görüntüleri görünce gözyaşlarımı yüreğime sessizce akıttım. Haklı olmak, haklı olduğumu bilmek inanın yetmiyor." dedi.

Kemal Gülman'ın yaptığı da kadına şiddet sayılır.

Seninleyiz Feryal Gülman.

Sen değil o utansın Feryal Hanım.

Feryal Gülman, ihanet üzerine 27 yıllık eşine 200 milyon TL'lik boşanma davası açmıştı.