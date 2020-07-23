Gülman Group'un sahibi ve CEO'su Kemal Gülman, eski eşi Feryal Gülman'ı genç bir kadınla aldatmıştı. İhanet üzerine Feryal Hanım, 27 yıllık eşine 200 milyon TL'lik boşanma davası açmıştı. İşadamı, son olarak boşanma davasındaki avukatı Eda Cideli'ye gönlünü kaptırdı.

Bodrum'daki Cennet Koyu'nda yat keyfi yapan 90 yaşındaki Gülman ile 30 yaşındaki Cideli'yi, önceki gün muhabirimiz Doğan Savaş yakaladı. Büyük ses getiren haberimizin ardından sosyal medya ayağa kalktı. Binlerce kişi, Gülman'a tepki yağdırdı...

İşte, Kemal Gülman hakkında yapılan yorumlardan bazıları:

Paranın çekim gücü.

60 yaş fark nedir yahu!

Dünya onun olsa yine de yanında dahi oturmam.

Kemal'i paraladılar!

Bekarlar üzülmeyin. Eşiniz belki de daha doğmamıştır.

Ben böyle rezillik görmedim!

Napolyon ne demiş, 'Para, para, para!'

İğrençsiniz. Artık kelime bitti, siz bitmediniz.

Allah kimseyi 90 yaşında birinin dudağına yapışacak kadar midesiz yapmasın.

DOĞAN SAVAŞ - BODRUM