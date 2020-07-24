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    • Saklambaç
    • 24.07.2020 Gazete
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    '' yorumu 'ı çılgına çevirdi!

    , üniversiteli Pınar'ın canice katledilmesi sonrası aile fotoğrafını paylaşıp şunları yazdı: "İki kızım var, onların saçlarının teli yere düşse dünyayı yakarım." Kadına şiddete karşı çıkan Berkay’a bir takipçisi, ‘Arda reise boyun eğmezdin ringo’ diye yazdı. Popçu, yorumla çılgına döndü!

    İsyanlarda

    Berkay, üniversiteli Pınar'ın canice katledilmesi sonrası aile fotoğrafını paylaşıp şunları yazdı: "İki kızım var, onların saçlarının teli yere düşse dünyayı yakarım." Popçuya bir takipçisi kavgasını hatırlatıp "Yapsaydın Arda reise boyun eğmezdin ringo" yorumu yazdı.

    Ünlü futbolcunun adını duyunca küplere binen , takipçisine önce küfretti ardından da şu tepkiyi verdi: "Halkalı şekeri! Öyle sallamak kolay klavye başından. Denk gelirsek ringoya seni nasıl oturttuğumu görürsün!" Berkay ile takipçisi, birbirine hakaret davası açma hazırlığında...

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