Berkay, üniversiteli Pınar'ın canice katledilmesi sonrası aile fotoğrafını paylaşıp şunları yazdı: "İki kızım var, onların saçlarının teli yere düşse dünyayı yakarım." Popçuya bir takipçisi Arda Turan kavgasını hatırlatıp "Yapsaydın Arda reise boyun eğmezdin ringo" yorumu yazdı.

Ünlü futbolcunun adını duyunca küplere binen Berkay, takipçisine önce küfretti ardından da şu tepkiyi verdi: "Halkalı şekeri! Öyle sallamak kolay klavye başından. Denk gelirsek ringoya seni nasıl oturttuğumu görürsün!" Berkay ile takipçisi, birbirine hakaret davası açma hazırlığında...