Ünlü oyuncu Ece Erken, ekranlarda ahkam kesti! Herkese ahlak dersi verdi! Ancak kendi hayatında aynı hassasiyeti göstermedi. Evli Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşka geldi. İş adamını eşi Benan Kocadereli'den ayırıp Bodrum'a tatile gitti! Hatta Mahmutyazıcıoğlu ünlü tatil beldesinde açtığı lüks mekanın da başına geçti. Benan Kocadereli'den ikiliye yanıt gecikmedi.
Sosyal medyadan "İyi ki ayrıldım" mesajı yayınlayan Kocadereli'den dün de imalı bir paylaşım geldi!
Genç kadın, "Hackerlara vereceğiniz paraları daha hayırlı işlere kullanın. Yazık" diyerek Ece Erken'e yakamdan düş mesajı gönderdi.
Ece Erken, mart ayında Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Benan Kocadereli'nin yaşadığı evi bastı. Çiftin arabalarının aynasını kırdı! Kocadereli'yi Instagram'dan taciz edince hakkında iki dava birden açıldı.
Şimdilerde evine mahkeme tebligatları yağan Erken, tatiline devam ediyor.
Sosyal medyadan "İyi ki ayrıldım" mesajı yayınlayan Kocadereli'den dün de imalı bir paylaşım geldi!
Genç kadın, "Hackerlara vereceğiniz paraları daha hayırlı işlere kullanın. Yazık" diyerek Ece Erken'e yakamdan düş mesajı gönderdi.
Ece Erken, mart ayında Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Benan Kocadereli'nin yaşadığı evi bastı. Çiftin arabalarının aynasını kırdı! Kocadereli'yi Instagram'dan taciz edince hakkında iki dava birden açıldı.
Şimdilerde evine mahkeme tebligatları yağan Erken, tatiline devam ediyor.