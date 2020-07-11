Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Saklambaç
    • 11.07.2020 Gazete
    ABONE OL

    'den 'e gönderme: Hackerlara vereceğiniz parayı daha hayırlı işlere kullanın

    , ile aşk yaşayan eşi ’ndan ayrıldı. Kendisini Instagram’dan taciz eden sunucuya ise taşı attı: Hackerlara vereceğiniz parayı daha hayırlı işlere kullanın yazık

    Ece’yi paraladı
    Ünlü oyuncu Ece Erken, ekranlarda ahkam kesti! Herkese ahlak dersi verdi! Ancak kendi hayatında aynı hassasiyeti göstermedi. Evli Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşka geldi. İş adamını eşi 'den ayırıp Bodrum'a tatile gitti! Hatta Mahmutyazıcıoğlu ünlü tatil beldesinde açtığı lüks mekanın da başına geçti. Benan Kocadereli'den ikiliye yanıt gecikmedi.



    Sosyal medyadan "İyi ki ayrıldım" mesajı yayınlayan Kocadereli'den dün de imalı bir paylaşım geldi!



    Genç kadın, "Hackerlara vereceğiniz paraları daha hayırlı işlere kullanın. Yazık" diyerek 'e yakamdan düş mesajı gönderdi.



    Ece Erken, mart ayında ile Benan Kocadereli'nin yaşadığı evi bastı. Çiftin arabalarının aynasını kırdı! Kocadereli'yi Instagram'dan taciz edince hakkında iki dava birden açıldı.



    Şimdilerde evine mahkeme tebligatları yağan Erken, tatiline devam ediyor.

    Haberler Saklambaç Benan Kocadereli'den Ece Erken'e gönderme: Hackerlara vereceğiniz parayı daha hayırlı işlere kullanın
    Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
    Tüm Saklambaç Haberleri