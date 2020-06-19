Türkiye'nin en büyük otoyol projesi İstanbul - İzmir otobanı, geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete girdi. Megakent ile İzmir arasındaki 8,5 saatlik seyahat süresi 3,5 saate indi. Ünlü işletmeci Ali Sayar da vatandaşı rahatlatan yeni yolu kullanarak tatil cenneti Bodrum'a gitti.

Sayar, yola çıkmadan önce dün Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir taksi içinde soruları yanıtlayan Sayar, "Arkadaşım ve ben şoför ile anlaştık, istediğimiz saatte uçak da yokmuş limanlarda in-bin yapmamak için taksi ile Bodrum'a gidiyoruz, yollar ve otobanlar çok güzel hava ala ala gidelim dedik" diye konuştu.