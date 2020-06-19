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    • Saklambaç
    • 19.06.2020 Gazete
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    Ünlü işletmeci uçak bileti bulamayınca 'a taksiyle gitti!

    Ünlü işletmeci , ’a uçak bileti bulamadı. Nişantaşı’ndan taksiye atladı. - otobanını kullanarak ’ye gitti. “Yeni yapılan yollar çok güzel hava ala ala gidelim dedik” ifadelerini kullandı.

    Bodrum’a çek!

    Türkiye'nin en büyük otoyol projesi İstanbul - İzmir otobanı, geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete girdi. Megakent ile arasındaki 8,5 saatlik seyahat süresi 3,5 saate indi. Ünlü işletmeci Ali Sayar da vatandaşı rahatlatan yeni yolu kullanarak tatil cenneti Bodrum'a gitti.

    Sayar, yola çıkmadan önce dün Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir taksi içinde soruları yanıtlayan Sayar, "Arkadaşım ve ben şoför ile anlaştık, istediğimiz saatte uçak da yokmuş limanlarda in-bin yapmamak için taksi ile Bodrum'a gidiyoruz, yollar ve otobanlar çok güzel hava ala ala gidelim dedik" diye konuştu.

    Haberler Saklambaç Ünlü işletmeci Ali Sayar uçak bileti bulamayınca Bodrum'a taksiyle gitti!
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