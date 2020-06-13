Yerel seçimlerde İYİ Parti'den Kadıköy Belediye Başkanı Adayı olan Emre Kınay'ın geçtiğimiz akşamki çirkin halleri, tepki çekti. Vatandaş Kınay'a "İyi ki başkan olmamışsın" mesajları yolladı…

2019'daki yerel seçimlerde İYİ Parti'den Kadıköy Belediye Başkan Adayı olan tiyatrocu Emre Kınay, geçtiğimiz gece gazetecilere saldırarak 'çirkin' yüzünü gösterdi. Covid-19 önlemleri kapsamında mekanlara getirilen saat yasağını delen Kınay, hem suçlu hem de güçlüydü! BASIN mensuplarının "Saat 12'yi geçti. Böyle bir durumda belediye başkanı olsaydınız izin verir miydiniz?" şeklindeki sorusu karşısında alkolün de etkisiyle çirkinleşen Emre Kınay, sosyal medyada da tepki çekti. İstanbullular, Kınay için "İyi ki seçimleri kazanmamış!" yorumları yaptı.

YORUMLAR SERT

İşte sosyal medyadan gelen tepkiler...

Bu nefret niye...

Yasağı çiğnersen çekerler tabi

İYİ ki seçilmemiş

Emre Kınay, "Ben artık ünlüyüm. Bana kimse bulaşamaz" modunda yaşamaya devam ediyor ama böyle adamların sonu hep hüsranla bitiyor.

Biz buna 'şöhret zehirlenmesi' diyoruz… Yazık…

Efendi, sosyalist ve insancıl hallerinin tamamen sahte olduğunu anlamış olduk.

Emekçi bir muhabirle aldığı maaşla önce dalga geçip sonra hakaret etmek… Kınay, meğer yıllardır 'insan' rolünü oynuyormuş!