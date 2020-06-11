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Emre Kınay sevgilisi ile önce yasağı deldi ardından muhabirlere küfür etti ve saldırdı!

Emre Kınay, sevgilisi ile Cihangir'de bir mekanda akşam yemeğindeydi. Gece yarısı kapanması gereken mekanda geç saatlere kadar oturan oyuncu Emre Kınay, 12'yi geçince kendisini uyaran muhabirlere önce hakaret etti ardından saldırdı. Alkolün etkisi ile ayakta durmakta güçlük çeken Emre Kınay basın mensubuna "Polis çağır" diye bağırırken, yanındaki 4 arkadaşı oyuncuyu sakinleştirmekte güçlük çekti.

11.06.2020 13:14 - Son Güncelleme: 11.06.2020 13:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





