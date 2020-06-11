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Emre Kınay sevgilisi ile önce yasağı deldi ardından muhabirlere küfür etti ve saldırdı!
Emre Kınay sevgilisi ile önce yasağı deldi ardından muhabirlere küfür etti ve saldırdı!
Emre Kınay, sevgilisi ile Cihangir'de bir mekanda akşam yemeğindeydi. Gece yarısı kapanması gereken mekanda geç saatlere kadar oturan oyuncu Emre Kınay, 12'yi geçince kendisini uyaran muhabirlere önce hakaret etti ardından saldırdı. Alkolün etkisi ile ayakta durmakta güçlük çeken Emre Kınay basın mensubuna "Polis çağır" diye bağırırken, yanındaki 4 arkadaşı oyuncuyu sakinleştirmekte güçlük çekti.
11.06.2020 13:14
- Son Güncelleme: 11.06.2020 13:35
Önceki akşam Cihangir'de arkadaşları ve sevgilisi ile birlikte akşam yemeği yiyen oyuncu Emre Kınay, muhabirlere saldırdı.
Emre Kınay, dün akşam yakın arkadaşları ve sevgilisiyle Cihangir'deki bir mekanda yemek yerken görüntülendi. Lavabodan dönen sevgilisinin düştüğünü gören Kınay, hızla masadan kalkarak sevgilisini teselli etti. O anlarda görüntülendiğini fark eden oyuncu, bir anda sinirden deliye döndü.
KÜFÜR VE HAKARETLER HAVADA UÇUŞTU
Uçankuş'ta yer alan habere göre: Sevgilisiyle olduğu esnada dışarıda kayıt yapan basın mensuplarını gören Emre Kınay, sinirlenip bağırmaya başladı.
Alkollü olduğu iddia edilen oyuncu, konuşmakta güçlük çekerken küfür ve hakaretler savurdu. Bir muhabirinin "saat 12'yi geçti hala mekandasınız" sorusu karşısında sinirlerine hakim olamayan Emre Kınay, "Sana mı soracağım?" diyerek bağırmaya devam etti.
BASIN MENSUPLARINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU
Basın mensubuna "Polis çağır" diye bağıran Emre Kınay'ı yanındaki 4 arkadaşı da sakinleştirmekte güçlük çekti. İlerleyen dakikalarda gelen polis ekipleri mekanda incelemelerde bulundu.