Dört günlük sokağa çıkma yasağı, Gülşen ve Ozan Çolakoğlu'nu durduramadı! Zorlu Center'daki 15 milyon liralık rezidanslarında karantinada olan müzisyen çift, bir yandan yeni şarkılar yapıyor.

Önceki gün sokağa çıkma yasağında da prova yapmak isteyen çift, ilginç bir çözüm buldu.