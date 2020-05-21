Dört günlük sokağa çıkma yasağı, Gülşen ve Ozan Çolakoğlu'nu durduramadı! Zorlu Center'daki 15 milyon liralık rezidanslarında karantinada olan müzisyen çift, bir yandan yeni şarkılar yapıyor.
Önceki gün sokağa çıkma yasağında da prova yapmak isteyen çift, ilginç bir çözüm buldu.
Güzel şarkıcı ile aranjör eşi, evlerinin hemen altında bulunan Zorlu Center içerisindeki Morini isimli mekanı açtırdı.
Mekandaki müzik aletlerini kullanarak şarkılarının provasını yapan ünlü çiftten Gülşen, bu anları da Instagram hesabında paylaşmayı ihmal etmedi.