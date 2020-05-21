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    • Saklambaç
    • 21.05.2020 Gazete
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    Sokak kısıtlamasında şarkı provası yapmak isteyen ve 'ndan ilginç çözüm

    ve , Zorlu’daki lüks dairelerinden çıkamayınca yeni şarkılarının çalışmalarını yapmak için çareyi Zorlu ’deki Morini’yi açtırmakta buldu. Müzisyen çift, mekandaki müzik aletlerini kullanarak yeni şarkılarını çalıp prova yaptı

    Zorluk tanımadı!

    Dört günlük sokağa çıkma yasağı, Gülşen ve Ozan Çolakoğlu'nu durduramadı! Zorlu Center'daki 15 milyon liralık rezidanslarında karantinada olan müzisyen çift, bir yandan yeni şarkılar yapıyor.

    Önceki gün sokağa çıkma yasağında da prova yapmak isteyen çift, ilginç bir çözüm buldu.



    Güzel şarkıcı ile aranjör eşi, evlerinin hemen altında bulunan Zorlu Center içerisindeki Morini isimli mekanı açtırdı.

    Mekandaki müzik aletlerini kullanarak şarkılarının provasını yapan ünlü çiftten Gülşen, bu anları da Instagram hesabında paylaşmayı ihmal etmedi.
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