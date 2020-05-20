Hatta çift, 'Demirel Art Collection' adıyla da bir Instagram sayfası açtı. Evlerini Ahmet Güneştekin'den Ali Elmacı'ya kadar birçok sanatçının eserleriyle donatan Demirel çifti, geçtiğimiz gün değeri milyon lirayı aşan koleksiyonlarına yeni bir tablo ekledi.