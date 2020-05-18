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    • Saklambaç
    • 18.05.2020 Gazete
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    Görme engelli ve köpeği ‘Tabs’ '?'e damga vurdu

    ?’in önceki akşamki bölümüne yarışmacı ve köpeği ‘Tabs’ damgasını vurdu. 11 yaşından beri görme engelli olan Keskin, hayatına can yoldaşı köpeğinin rehberliğinde devam ediyor.

    Can yoldaşı

    Önceki akşam Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen atv'nin fenomen yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?'de duygusal anlar yaşandı.


    Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde burslu olarak lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamlayan Mustafa Keskin, bir firmada avukat.

    11 yaşından beri görme engelli olan 28 yaşındaki Mustafa Keskin'i yarışmada son bir buçuk yıldır kendisine rehberlik yapan köpeği Tabs yalnız bırakmadı.

    Avukat Mustafa Keskin, duruşmalara birlikte katıldığı minik dostunun adliye koridorlarında da popüler olduğunu söyledi.

    Mustafa Bey; Tabs'in ev, iş ve okul güzergahlarını ezbere bildiğini anlattı. Sevimli Tab's asansör, kapı veya merdiven gibi komutları algılayıp sahibini o yönlere götürebiliyor…

    Yarışmadan 60.000 TL ödül kazanan Mustafa Bey, bu parayı kardeşinin eğitim hayatı ve köpeğiyle çıkacağı Avrupa seyahati için kullanacak.
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