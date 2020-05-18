11 yaşından beri görme engelli olan 28 yaşındaki Mustafa Keskin'i yarışmada son bir buçuk yıldır kendisine rehberlik yapan köpeği Tabs yalnız bırakmadı.

Avukat Mustafa Keskin, duruşmalara birlikte katıldığı minik dostunun adliye koridorlarında da popüler olduğunu söyledi.