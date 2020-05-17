Ünlü sanatçı Sezen Aksu ile ilgili geçtiğimiz günlerde bir haber yapıldı. Aksu'nun, İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Âkif Ersoy'un bir dönem Beylerbeyi'nde yaşadığı evi, güzellik merkezine kiraya verdiği yazıldı.
Ünlü sanatçı ise dün bu haberi yalanladı. Aksu, "Haberlere konu olan ev benim değildir. Bir paralel sokaktaki başka bir evdir. Mehmet Akif Ersoy'un söz konusu bu evde 1908- 1912 yılları arasında yaşadığı, Üsküdar Belediyesi tarafından tespit edilmiş ve üzeri levhalanmıştır" ifadelerini kullandı.
Aksu, "Evimin, Mehmet Âkif Ersoy ile bilmediğimiz başka bir bağlantısı var ise bu konunun Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından araştırılmasını rica ederim" dedi.