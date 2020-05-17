



Ünlü sanatçı ise dün bu haberi yalanladı. Aksu, "Haberlere konu olan ev benim değildir. Bir paralel sokaktaki başka bir evdir. Mehmet Akif Ersoy'un söz konusu bu evde 1908- 1912 yılları arasında yaşadığı, Üsküdar Belediyesi tarafından tespit edilmiş ve üzeri levhalanmıştır" ifadelerini kullandı.