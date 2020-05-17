Helal olsun gönül gözüyle görenlere! Kim Milyoner Olmak İster'de geceye Mustafa Keskin damgası
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine milyonları ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde geceye görme engelli Avukat Mustafa Keskin ve can dostu olan köpeği damga vurdu. 11 yaşında kansere yakalanıp görme yetisini kaybettiğini açıklayan Mustafa Keskin, azmi ve başarısıyla birçok kişiye örnek oldu. Kim Milyoner Olmak İster'de 125 bin TL'lik soruya kadar gelen ve 60 bin TL ödül kazanan Mustafa Keskin sosyal medyanın da gündemine oturdu. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damgasını vuran o anlar...
17.05.2020 00:04
- Son Güncelleme: 17.05.2020 01:07
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