RAMAZAN İMSAKİYE
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Helal olsun gönül gözüyle görenlere! Kim Milyoner Olmak İster'de geceye Mustafa Keskin damgası

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine milyonları ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde geceye görme engelli Avukat Mustafa Keskin ve can dostu olan köpeği damga vurdu. 11 yaşında kansere yakalanıp görme yetisini kaybettiğini açıklayan Mustafa Keskin, azmi ve başarısıyla birçok kişiye örnek oldu. Kim Milyoner Olmak İster'de 125 bin TL'lik soruya kadar gelen ve 60 bin TL ödül kazanan Mustafa Keskin sosyal medyanın da gündemine oturdu. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damgasını vuran o anlar...

17.05.2020 00:04 - Son Güncelleme: 17.05.2020 01:07
Helal olsun gönül gözüyle görenlere! Kim Milyoner Olmak İster'de geceye Mustafa Keskin damgası

Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine milyonları ekranları başına kilitledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Helal olsun gönül gözüyle görenlere! Kim Milyoner Olmak İster'de geceye Mustafa Keskin damgası

Milyoner'in yayınlanan son bölümünde geceye görme engelli Avukat Mustafa Keskin ve can dostu olan köpeği damga vurdu.

Helal olsun gönül gözüyle görenlere! Kim Milyoner Olmak İster'de geceye Mustafa Keskin damgası

11 yaşında kansere yakalanıp görme yetisini kaybettiğini açıklayan Mustafa Keskin, azmi ve başarısıyla birçok kişiye örnek oldu.

Helal olsun gönül gözüyle görenlere! Kim Milyoner Olmak İster'de geceye Mustafa Keskin damgası

Kim Milyoner Olmak İster'de 125 bin TL'lik soruya kadar gelen ve 60 bin TL ödül kazanan Mustafa Keskin sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Helal olsun gönül gözüyle görenlere! Kim Milyoner Olmak İster'de geceye Mustafa Keskin damgası

İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damgasını vuran o anlar...

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