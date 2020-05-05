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    • Saklambaç
    • 05.05.2020 Gazete
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    ve 'in verdiği pozlar sosyal medyayı salladı! Gelen reklam teklifi şaşırttı

    ve , paylaştıkları romantik pozlara bir dostlarının markasını etiketleyip jest yaptı. Katalog çekimlerini aratmayan pozlar sosyal medyayı salladı. Bir firma, çifte sadece sosyal medya reklamı için 250 bin liralık rekor teklif yaptı.

    Rekor teklif

    Karantinayı lüks evlerinde geçiren Caner Erkin ve Şükran Ovalı, önceki sosyal medyayı salladı. Ünlü çift, paylaşımlarına yakın dostlarının sahibi olduğu 'Les Benjamins' markasını da etiketleyerek hem aşklarını gözler önüne serdi hem de reklam yaptı…

    Çok konuşulan bu pozlar hemen bazı firmaların dikkatini çekti.

    Bir giyim firması ünlü çifte sadece sosyal medyada reklam yapmaları için 250 bin liralık teklifte bulundu. Ancak Şükran Ovalı, gelen teklifi kibarca kabul etmedi.

    Birçok ünlü isim Instagram'da yaptığı paylaşımlarla servetlerine servet katarken, Caner Erken ve Şükran Ovalı çifti gelen bu rekor teklifi ellerinin tersiyle geri çevirdi.

    Birçok firma, ünlülere sosyal medya hesaplarında reklamlarını yaptırmak için birbiriyle yarışıyor. Paylaşım başına para kazanan isimler ise şöyle sıralanıyor:

    Hande Erçel: 35 bin TL

    Hadise: 21 bin TL

    Neslihan Atagül: 21 bin TL

    Demet Akalın: 20 bin TL Ceylan Çapa

    20 bin TL Burcu Esmersoy: 15 bin TL

    Özge Ulusoy: 10 bin TL
    Haberler Saklambaç Şükran Ovalı ve Caner Erkin'in verdiği pozlar sosyal medyayı salladı! Gelen reklam teklifi şaşırttı
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