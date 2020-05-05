Karantinayı lüks evlerinde geçiren Caner Erkin ve Şükran Ovalı, önceki sosyal medyayı salladı. Ünlü çift, paylaşımlarına yakın dostlarının sahibi olduğu 'Les Benjamins' markasını da etiketleyerek hem aşklarını gözler önüne serdi hem de reklam yaptı…
Çok konuşulan bu pozlar hemen bazı firmaların dikkatini çekti.
Bir giyim firması ünlü çifte sadece sosyal medyada reklam yapmaları için 250 bin liralık teklifte bulundu. Ancak Şükran Ovalı, gelen teklifi kibarca kabul etmedi.
Birçok ünlü isim Instagram'da yaptığı paylaşımlarla servetlerine servet katarken, Caner Erken ve Şükran Ovalı çifti gelen bu rekor teklifi ellerinin tersiyle geri çevirdi.
Birçok firma, ünlülere sosyal medya hesaplarında reklamlarını yaptırmak için birbiriyle yarışıyor. Paylaşım başına para kazanan isimler ise şöyle sıralanıyor:
Hande Erçel: 35 bin TL
Hadise: 21 bin TL
Neslihan Atagül: 21 bin TL
Demet Akalın: 20 bin TL Ceylan Çapa
20 bin TL Burcu Esmersoy: 15 bin TL
Özge Ulusoy: 10 bin TL