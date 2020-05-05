Karantinayı lüks evlerinde geçiren Caner Erkin ve Şükran Ovalı, önceki sosyal medyayı salladı. Ünlü çift, paylaşımlarına yakın dostlarının sahibi olduğu 'Les Benjamins' markasını da etiketleyerek hem aşklarını gözler önüne serdi hem de reklam yaptı…

Çok konuşulan bu pozlar hemen bazı firmaların dikkatini çekti.