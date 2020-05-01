Pınar Altuğ Atacan'ı yine çıldırttılar! Sık sık sosyal medyadan çirkin mesajlara maruz kalan güzel oyuncuya, önceki gün kadın bir takipçisi şu mesajı yazdı: "Yüzünüz çok çirkin. Kocanızı yanınızda zorla mı durduruyorsunuz, yoksa jigolo olarak mı kalıyor?"

BUNUN ADI; ŞİDDET!

Mesajı yazan kişiyi Instagram hesabından ifşa eden 45 yaşındaki güzel oyuncu, "Ne desem bilemedim" diye yazdı. Pınar Altuğ'un birçok takipçisi de güzel oyuncuya destek verip "Kadının kadına yaptığı şiddete artık birileri dur demeliydi" diye mesajlar yolladı.