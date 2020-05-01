Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Saklambaç
    • 01.05.2020 Gazete
    ABONE OL

    Atacan'ı yine çıldırttılar! Kendisine çirkin diyen takipçisini ifşa etti

    Atacan'ı yine çıldırttılar! Pınar Altuğ, kendisine ‘Yüzünüz çok çirkin’, eşine ise ‘’ diyen takipçisini da ifşa edip dersini verdi!

    Çirkin mesajla foto cevap

    Pınar Altuğ Atacan'ı yine çıldırttılar! Sık sık dan çirkin mesajlara maruz kalan güzel oyuncuya, önceki gün kadın bir takipçisi şu mesajı yazdı: "Yüzünüz çok çirkin. Kocanızı yanınızda zorla mı durduruyorsunuz, yoksa jigolo olarak mı kalıyor?"

    BUNUN ADI; ŞİDDET!
    Mesajı     yazan kişiyi Instagram hesabından ifşa eden 45 yaşındaki güzel oyuncu, "Ne desem bilemedim" diye yazdı. Pınar Altuğ'un birçok takipçisi de güzel oyuncuya destek verip "Kadının kadına yaptığı şiddete artık birileri dur demeliydi" diye mesajlar yolladı.

    Haberler Saklambaç Pınar Altuğ Atacan'ı yine çıldırttılar! Kendisine çirkin diyen takipçisini ifşa etti
    Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
    Tüm Saklambaç Haberleri