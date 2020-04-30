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Pınar Altuğ eşine 'jigolo' yorumu yapan takipçisine öyle bir şey yaptı ki... Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i şoke etti

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile yıllardır ekranların anne figürlerinden biri olan Pınar Altuğ, 'yüzünüz çok çirkin' diyen, eşi Yağmur Atacan'la ilgili jigolo yorumunda bulunan takipçisine tepkisini gösterdiği yöntemle şoke etti. 2008 yılında evlendiği eşi Yağmur Atacan hakkında geçtiğimiz günlerde çarpıcı açıklamalarda bulunan 45 yaşındaki Pınar Altuğ, jigolo yorumuyla seviyesizce eşi ve kendisini eleştiren takipçisine verdiği yanıtla gündeme bomba gibi düştü. Peki, çirkin eleştirilerin hedefindeki Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan kaç yaşında?

30.04.2020 10:00 - Son Güncelleme: 30.04.2020 10:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





