Pınar Altuğ eşine 'jigolo' yorumu yapan takipçisine öyle bir şey yaptı ki... Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i şoke etti
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile yıllardır ekranların anne figürlerinden biri olan Pınar Altuğ, 'yüzünüz çok çirkin' diyen, eşi Yağmur Atacan'la ilgili jigolo yorumunda bulunan takipçisine tepkisini gösterdiği yöntemle şoke etti. 2008 yılında evlendiği eşi Yağmur Atacan hakkında geçtiğimiz günlerde çarpıcı açıklamalarda bulunan 45 yaşındaki Pınar Altuğ, jigolo yorumuyla seviyesizce eşi ve kendisini eleştiren takipçisine verdiği yanıtla gündeme bomba gibi düştü. Peki, çirkin eleştirilerin hedefindeki Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan kaç yaşında?
"17 yaşımda mankenlik yapmaya başladım. 19'umda Türkiye Güzeli seçildim. Daha ertesi gün sokağa çıkar çıkmaz herkes tanıdı. Ömrümün sonuna kadar ünlü olacağım. Başka türlüsünü bilmiyorum. Hayatımdan memnunum. Çok bunaldığım zaman yurt dışına Türklerin olmadığı yerlere kaçıyorum. Kenar köşe yerlerde tatil yapmayı seviyoruz. Yağmur da benim gibi düşünüyor."