RAMAZAN İMSAKİYE
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Pınar Altuğ eşine 'jigolo' yorumu yapan takipçisine öyle bir şey yaptı ki... Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i şoke etti

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile yıllardır ekranların anne figürlerinden biri olan Pınar Altuğ, 'yüzünüz çok çirkin' diyen, eşi Yağmur Atacan'la ilgili jigolo yorumunda bulunan takipçisine tepkisini gösterdiği yöntemle şoke etti. 2008 yılında evlendiği eşi Yağmur Atacan hakkında geçtiğimiz günlerde çarpıcı açıklamalarda bulunan 45 yaşındaki Pınar Altuğ, jigolo yorumuyla seviyesizce eşi ve kendisini eleştiren takipçisine verdiği yanıtla gündeme bomba gibi düştü. Peki, çirkin eleştirilerin hedefindeki Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan kaç yaşında?

30.04.2020 10:00 - Son Güncelleme: 30.04.2020 10:38
Pınar Altuğ eşine 'jigolo' yorumu yapan takipçisine öyle bir şey yaptı ki... Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i şoke etti

Pınar Altuğ, sosyal medyada "Yüzünüz çok çirkin. Kocanızı yanınızda zorla mı durduruyorsunuz, yoksa jigolo olarak mı kalıyor?" diyen kadın takipçisine ateş püskürdü.

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Pınar Altuğ eşine 'jigolo' yorumu yapan takipçisine öyle bir şey yaptı ki... Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i şoke etti

Eşi Yağmur Atacan ile arasındaki yaş farkı nedeniyle zaman zaman acımasız eleştirilere maruz kalan 45 yaşındaki oyuncu, söz konusu yorumu yapan kişinin fotoğrafını Instagram'ın hikaye bölümünden paylaştı.

Pınar Altuğ eşine 'jigolo' yorumu yapan takipçisine öyle bir şey yaptı ki... Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i şoke etti

Altuğ'un, düşünceli surat emojisi ile birlikte "Ne desem bilemedim" mesajı dikkat çekti.

Pınar Altuğ eşine 'jigolo' yorumu yapan takipçisine öyle bir şey yaptı ki... Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i şoke etti

Armağan Çağlayan'ın YouTube'daki 'Gör Beni' programına konuk olan ünlü oyuncu, 2008 yılında evlendiği Yağmur Atacan, 2009'da dünyaya gelen kızı Su ve meslek hayatını ilişkin çarpıcı açıklamalar yapmıştı.

Pınar Altuğ eşine 'jigolo' yorumu yapan takipçisine öyle bir şey yaptı ki... Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i şoke etti

"17 yaşımda mankenlik yapmaya başladım. 19'umda Türkiye Güzeli seçildim. Daha ertesi gün sokağa çıkar çıkmaz herkes tanıdı. Ömrümün sonuna kadar ünlü olacağım. Başka türlüsünü bilmiyorum. Hayatımdan memnunum. Çok bunaldığım zaman yurt dışına Türklerin olmadığı yerlere kaçıyorum. Kenar köşe yerlerde tatil yapmayı seviyoruz. Yağmur da benim gibi düşünüyor."

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