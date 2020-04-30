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    • Saklambaç
    • 30.04.2020 Gazete
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    EDHO'dan süper sezon finali! böyle teşekkür etti

    atv’nin fenomen dizisi ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’, önceki akşam sezon finali yaptı. 165. bölümü soluksuz izleyen seyirci, sosyal medyada 'Sizlerle yeniden buluşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz' mesajları yayınladı.

    EDHO'dan süper sezon finali! Oktay Kaynarca böyle teşekkür etti

    Yayınlandığı ilk günden beri reytingleri alt üst eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, önceki akşam sezon finali bölümüyle ekrana geldi. atv'nin fenomen dizisi, soluksuz izlenen sahneleriyle bir kez daha milyonları ekrana kilitledi.

    Sezon finalinin ardından bir video yayınlayan Oktay Kaynarca, bugüne kadar kendilerini yalnız bırakmayan seyirciye ve tüm ekibe teşekkür etti. Kaynarca'nın "Yeni sezonda görüşürüz" mesajına hayranları, "Sabırsızlıkla bekliyoruz" karşılığı verdi.

    İŞTE SOSYAL MEDYADAN YAPILAN O YORUMLAR
    NEFİS BİR FİNAL ÇEKİLMİŞ; BU ŞARTLARDA BÖYLESİ TEŞEKKÜRLER…
    SÜPER BİR SEZON FİNALİ OLDU, HERKESİN EMEĞİNE SAĞLIK.
    DİZİYE YAKIŞAN FİNAL OLMUŞ; YENİ SEZONU SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ.
    VİRÜSTEN DOLAYI ANLAYIŞLA KARŞILIYOR BİR DAHAKİ SEZONA BOMBA GİBİ GELMENİZİBEKLİYORUZ…

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