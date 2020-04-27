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    • Saklambaç
    • 27.04.2020 Gazete
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    Amerika'da TIR şoförü olan , koronavirüs nedeniyle yaşadığı zorlukları anlattı

    'de TIR şoförlüğü yapmaya başlayan , "Böbrek röntgeni için 3.500 dolar istediler. O parayı vereceğime böbreğimi veririm" dedi. Karel, ABD'de Covid-19 ölümlerinin geldiği noktayı da " TIR ile Covid- 19 nedeniyle hayatını kaybetmiş 12 kişinin cesedini başka bir morga taşıdım" sözleriyle açıkladı.

    Amerika tırlattı!
    Türkiye'deki oyunculuk kariyerini bırakıp 2016'da yerleştiği 'de TIR şoförlüğü yapmaya başlayan Tolga Karel'den olay sözler…


    41 yaşındaki Karel, "Burada sağlık sistemi, hep çok kötüydü" dedi ve ekledi: "Böbrek röntgeni için 3.500 dolar istediler. O parayı vereceğime böbreğimi veririm."




    Eski oyuncu, ABD'de Covid-19 ölümlerinin geldiği noktayı da şöyle açıkladı: "Geçen gün TIR'ımla New York'tan aldığım Covid- 19 nedeniyle hayatını kaybetmiş 12 kişinin cesedini başka bir morga taşıdım." Karel, bir turizm şirketinde çalışan eşi Sarah Scott'ın da salgın sonrası işten kovulduğunu açıkladı.

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