oyunculuk kariyerini bırakıp2016'da yerleştiği ABD 'deşoförlüğü yapmaya başlayanolaysözler…



41 yaşındaki Karel, "Burada sağlık sistemi, hep çok kötüydü" dedi ve ekledi: "Böbrek röntgeni için 3.500 dolar istediler. O parayı vereceğime böbreğimi veririm."

oyuncuölümlerinin geldiğinoktayı da şöyle açıkladı:Karel, bir turizmşirketinde çalışan eşisalgın sonrasıişten kovulduğunu açıkladı.