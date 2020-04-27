Türkiye'deki oyunculuk kariyerini bırakıp 2016'da yerleştiği ABD'de TIR şoförlüğü yapmaya başlayan Tolga Karel'den olay sözler…
Eski oyuncu, ABD'de Covid-19 ölümlerinin geldiği noktayı da şöyle açıkladı: "Geçen gün TIR'ımla New York'tan aldığım Covid- 19 nedeniyle hayatını kaybetmiş 12 kişinin cesedini başka bir morga taşıdım." Karel, bir turizm şirketinde çalışan eşi Sarah Scott'ın da salgın sonrası işten kovulduğunu açıkladı.
41 yaşındaki Karel, "Burada sağlık sistemi, hep çok kötüydü" dedi ve ekledi: "Böbrek röntgeni için 3.500 dolar istediler. O parayı vereceğime böbreğimi veririm."
Eski oyuncu, ABD'de Covid-19 ölümlerinin geldiği noktayı da şöyle açıkladı: "Geçen gün TIR'ımla New York'tan aldığım Covid- 19 nedeniyle hayatını kaybetmiş 12 kişinin cesedini başka bir morga taşıdım." Karel, bir turizm şirketinde çalışan eşi Sarah Scott'ın da salgın sonrası işten kovulduğunu açıkladı.