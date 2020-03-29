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, ve 'in izinden gitti,

, ve 'in izinden gidip . Ancak güzel oyuncunun 5 aylık minik köpeği, bir türlü üç mama kabı arasından doğru olanı seçemedi.

  • Saklambaç
  • 29.03.2020
  • Gazete
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