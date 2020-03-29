Bensu Soral, Aslı Enver ve Hande Erçel'in izinden gidip köpeğiyle mama oyunu oynadı. Ancak güzel oyuncunun 5 aylık minik köpeği, bir türlü üç mama kabı arasından doğru olanı seçemedi.
Bensu Soral, Aslı Enver ve Hande Erçel'in izinden gitti, köpeğiyle mama oyunu oynadı
Bensu Soral, Aslı Enver ve Hande Erçel'in izinden gidip köpeğiyle mama oyunu oynadı. Ancak güzel oyuncunun 5 aylık minik köpeği, bir türlü üç mama kabı arasından doğru olanı seçemedi.
- Saklambaç
- 29.03.2020
- Gazete
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