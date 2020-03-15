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gazetecileri görünce panikledi! "Sizden kaçan yok..."

Beşiktaşlı , önceki akşam Etiler'deydi. Gazetecileri görünce panikleyen ve mekanı arka kapıdan terk etmek isteyen yıldız oyuncu, "Yanımda genç bir arkadaşım vardı. Onunlaydım. Sizden kaçan yok" dedi.

  • Saklambaç
  • 15.03.2020
  • Gazete
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Gergin Caner
Beşiktaşlı , önceki akşam Etiler'deydi. Gazetecileri görünce panikleyen ve mekanı arka kapıdan terk etmek isteyen yıldız oyuncu, "Yanımda genç bir arkadaşım vardı. Onunlaydım. Sizden kaçan yok" dedi.

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