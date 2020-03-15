Beşiktaşlı Caner Erkin, önceki akşam Etiler'deydi. Gazetecileri görünce panikleyen ve mekanı arka kapıdan terk etmek isteyen yıldız oyuncu, "Yanımda genç bir arkadaşım vardı. Onunlaydım. Sizden kaçan yok" dedi.
Caner Erkin gazetecileri görünce panikledi! "Sizden kaçan yok..."
Beşiktaşlı Caner Erkin, önceki akşam Etiler'deydi. Gazetecileri görünce panikleyen ve mekanı arka kapıdan terk etmek isteyen yıldız oyuncu, "Yanımda genç bir arkadaşım vardı. Onunlaydım. Sizden kaçan yok" dedi.
- Saklambaç
- 15.03.2020
- Gazete
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