Son günlerin gözde çifti Serdar Ortaç ile Seçil Gür, önceki gün Bebek'te 'Kendini Fark Et' kitap lansmanına katıldı. Tecrübeli sanatçı, Ufuk Tezemir'in kaleme aldığı kitabı okuduktan sonra hayata bakışının değiştiğini açıkladı.
Ortaç, tanıtımda 50. yaş günü pastasını da kesti. Yıllardır baba olmak isteyen başarılı şarkıcı, "Belki evlat ediniriz, belki de çocuk yaparız hayatın karşımıza ne çıkartacağı belli olmuyor" dedi.
Ortaç, tanıtımda 50. yaş günü pastasını da kesti. Yıllardır baba olmak isteyen başarılı şarkıcı, "Belki evlat ediniriz, belki de çocuk yaparız hayatın karşımıza ne çıkartacağı belli olmuyor" dedi.
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