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, kızı Aylin Mavi'nin fotoğrafını paylaştı! Görenler teyzesi 'e benzetti...

'in ablası , Aralık ayında kızı 'ı kucağına aldı. Abla Erçel, önceki gün yavrusunun ilk karesini paylaştı. Minik Mavi teyzesi Hande Erçel'e benzetildi...

  • Saklambaç
  • 23.02.2020
  • Gazete
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Junior Hande
Güzel oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, Aralık ayında kızı Aylin Mavi Yıldırım'ı kucağına aldı. Caner Yıldırım ile evli olan Erçel, önceki gün de yavrusunun ilk karesini paylaştı.



Gamze Hanım'ın takipçileri ise Mavi'yi teyzesi 'e benzetti: "Ayyy aynı Hande teyzesi", "Hık demiş burnundan düşmüş", "Teyzeye rakip geliyor..."



, kızının fotoğrafını "Hayallerimdekinden daha güzelsin. Mavi 2 aylık" notuyla 'da paylaştı...

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Haberler Saklambaç Gamze Erçel, kızı Aylin Mavi'nin fotoğrafını paylaştı! Görenler teyzesi Hande Erçel'e benzetti...
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