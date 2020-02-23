Güzel oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, Aralık ayında kızı Aylin Mavi Yıldırım'ı kucağına aldı. Caner Yıldırım ile evli olan Erçel, önceki gün de yavrusunun ilk karesini paylaştı.
Gamze Hanım'ın takipçileri ise Mavi'yi teyzesi Hande Erçel'e benzetti: "Ayyy aynı Hande teyzesi", "Hık demiş burnundan düşmüş", "Teyzeye rakip geliyor..."
Gamze Erçel, kızının fotoğrafını "Hayallerimdekinden daha güzelsin. Mavi 2 aylık" notuyla Instagram'da paylaştı...
Gamze Hanım'ın takipçileri ise Mavi'yi teyzesi Hande Erçel'e benzetti: "Ayyy aynı Hande teyzesi", "Hık demiş burnundan düşmüş", "Teyzeye rakip geliyor..."
Gamze Erçel, kızının fotoğrafını "Hayallerimdekinden daha güzelsin. Mavi 2 aylık" notuyla Instagram'da paylaştı...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.