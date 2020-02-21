Mesut Özil-Amine Gülşe, geçtiğimiz Haziran'da evlendi. Müjdeli haber geldi. Çiftin bebek beklediği öğrenildi. Doğum ise İsveç ya da Almanya'da...
Mesut Özil-Amine Gülşe çiftinden müjdeli haber geldi!
Mesut Özil-Amine Gülşe, geçtiğimiz Haziran'da evlendi. Müjdeli haber geldi. Çiftin bebek beklediği öğrenildi. Doğum ise İsveç ya da Almanya'da olacak...
- Saklambaç
- 21.02.2020
- Gazete
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