Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' filmi, sinemaseverlerden büyük ilgi gördü. Yönetmenliğini Kamil Aydın'ın üstlendiği filmin oyuncuları, özel gösterimlerde hayranlarıyla bir araya geldi.

Tüm ekip; Cuma günü Üsküdar Capitol AVM'de, Cumartesi günü Ümraniye Meydan AVM'de ve Pazar günü de Sultanbeyli Plato AVM'de filmi sinemaseverlerle birlikte izledi

Başrol oyuncuları Selda Alkor ve Serdar Gökhan, izdihamın yaşandığı gösterimde sevenleriyle bol bol selfie yaptı.