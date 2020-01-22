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'' filmi büyük ilgi gördü

'' filmi, sinemaseverlerden büyük ilgi gördü. Yapımcılığını Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği filmi, başrol oyuncuları hafta sonu ’daki hayranları ile birlikte izledi. Üç ayrı mekanda izdiham vardı...

Türkler Geliyor'a sevgi seli

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' filmi, sinemaseverlerden büyük ilgi gördü. Yönetmenliğini Kamil Aydın'ın üstlendiği filmin oyuncuları, özel gösterimlerde hayranlarıyla bir araya geldi.

Tüm ekip; Cuma günü Üsküdar Capitol AVM'de, Cumartesi günü Ümraniye Meydan AVM'de ve Pazar günü de Sultanbeyli Plato AVM'de filmi sinemaseverlerle birlikte izledi

Başrol oyuncuları Selda Alkor ve Serdar Gökhan, izdihamın yaşandığı gösterimde sevenleriyle bol bol selfie yaptı.

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