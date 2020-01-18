Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı izleyici ile buluştu! Türkler Geliyor filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Senaryosunu Mehmet Bozdağ ve Atilla Engin'in kaleme aldığı yapım konu olarak Fatih Sultan Mehmet'in Avrupa seferlerini, öncü askerler konumundaki Akıncılar birliğini anlatan Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filmi vizyona girdi. 17 Ocak yani dün vizyonlardaki yerini alan film için vatandaşlar Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Sorusunu internet üzerinden araştırmaya başladı. Öte yandan Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı, tüm sinema salonlarında büyük ilgiyle karşılandı.
18.01.2020 16:18
- Son Güncelleme: 18.01.2020 16:24
Meraklı bekleyiş sona erdi "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" vizyona girdi.
Yapımcılığını ve proje tasarımını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği, fragmanları ve klibiyle büyük ilgi gören film, sinema salonlarındaki ilk vizyon gününde özellikle 'Diriliş Ertuğrul' ve 'Kuruluş Osman' hayranları tarafından coşkuyla karşılandı.
'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı'nın 400 kişilik salonu doldurmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden sinema yetkilisi Serhan Erdoğanyılmaz "Böyle bir filmi bize kazandırdığı için Mehmet Bozdağ'a teşekkür ederiz. Bu film dünyanın birçok ülkesinde vizyona girecek, Türklüğü orada anlatabilmek büyük başarı. Kahraman unvanlı Maraş'ın da böyle bir film sahip çıkması lazım" dedi.
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