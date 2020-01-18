Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı izleyici ile buluştu! Türkler Geliyor filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı'nın 400 kişilik salonu doldurmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden sinema yetkilisi Serhan Erdoğanyılmaz "Böyle bir filmi bize kazandırdığı için Mehmet Bozdağ'a teşekkür ederiz. Bu film dünyanın birçok ülkesinde vizyona girecek, Türklüğü orada anlatabilmek büyük başarı. Kahraman unvanlı Maraş'ın da böyle bir film sahip çıkması lazım" dedi.