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filmi seyirciden tam not aldı

’nın oyuncuları filmi hep birlikte izledi. Sinema salonlarını dolduran vatandaşlar ise filme övgüler dizdi: İzleyin izlettirin...

İzleyin izlettirin

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği ve cuma günü tüm Türkiye'de seyirciyle buluşan 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' filminin oyuncuları, düzenlenen ekip gösteriminde filmi birlikte izledi.


, Fatih Sultan Mehmet'in Avrupa seferlerini, öncü askerler konumundaki Akıncılar birliği üzerinden anlatıyor.

Gösterime Burak Özçivit'in de dahil olduğu atv'nin efsane dizisi 'Kuruluş Osman'ın oyuncuları da katıldı.


Gösterimin ardından coşkulu bir tebrik yağmuruna tutulan yapımcı Bozdağ, filmde emeği geçen herkese teşekkür etti. Vizyona girdiği günden beri seyirciyi sinema salonlarına akın ettiren 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı', sosyal medyada da olay yarattı.


Filmin başrol oyuncularından Ece Çeşmioğlu ve Emre Kıvılcım.

Filmi izleyenler, "Bu projeyi mutlaka izleyin ve izlettirin" mesajları attı. 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı', dün twitter'da en çok konuşulan konuların zirvesine kadar çıktı.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Muhteşem bir film olmuş. Tarihimizle bir kez daha gurur duymak için mutlaka izleyin.
Bu film, tarihimizin ne kadar gurur verici olduğunu çocuklarımıza anlatmak için fırsat...
Filmi izlerken; gururlandık, hüzünlendik, tüylerimiz diken diken oldu. Kısaca harikaydı.

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