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  • 22.01.2020
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'nin çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Arsenallı ile geçen sene evlenen 2014 Güzeli , sosyal medyada çocukluk karesini paylaştı. Türkiye güzeli Amine Gülşe’nin çocukluk fotoğrafı sosyal medyada olay oldu. Gülşe iltifat yağmuruna tutuldu: Maşallah melek gibisin

Melek gibisin!

Arsenallı Mesut Özil ile geçen sene evlenen 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, sosyal medyada çocukluk karesini paylaştı. Özil de aşkının fotoğrafını beğenip, yorum olarak kalp bıraktı.

Amine Gülşe'nin hayranları ise şu yorumları yaptı: "Maşallah bu ne tatlılık yahu... Mesut aşık olmakta çok haklısın... Melek gibisin... Güzel olacağı o yaşlarda belliymiş..."

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