Arsenalli Mesut Özil'le evlendikten sonra kariyerine kısa bir mola veren Amine Gülşe, beyaz perde için geri sayımda... Gülşe'nin başrolünde yer aldığı 'Bir Türk Masalı' filmi, 23 Nisan'da seyirciyle buluşuyor.

Şiddet ve küfür içermeyen yapısıyla Türk sinemasına tertemiz bir nefes katmayı amaçlayan film, kültürümüze dair de birçok detay içeriyor.