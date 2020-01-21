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  • 21.01.2020
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beyaz perde için geri sayımda! '' filminin vizyon tarihi belli oldu

Arsenalli 'le evlendikten sonra kariyerine kısa bir mola veren , beyaz perde için geri sayımda... Başrolünde Amine Gülşe’nin rol aldığı ‘’ filmi, 23 Nisan’da vizyonda...

Prenses Amine

Arsenalli Mesut Özil'le evlendikten sonra kariyerine kısa bir mola veren Amine Gülşe, beyaz perde için geri sayımda... Gülşe'nin başrolünde yer aldığı '' filmi, 23 Nisan'da seyirciyle buluşuyor.

Şiddet ve küfür içermeyen yapısıyla Türk sinemasına tertemiz bir nefes katmayı amaçlayan film, kültürümüze dair de birçok detay içeriyor.

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