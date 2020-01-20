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ile 'ye özel konuk! 'un yıldızı ve eşi ...

Arsenal'ın Türk asıllı Alman yıldızı ile güzel eşi 'ye özel konuk. Mesut Özil ve Amine Gülşe, dizisinden hayran oldukları ile eşi ’ı Londra’da ağırladı.

Özil konuklar!

Arsenal'ın Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil ile güzel eşi Amine Gülşe'ye özel konuk… Londra'da yaşayan mutlu çift, hafta sonu oyuncu dostları Engin Altan Düzyatan ile eşi Neslişah Alkoçlar'ı ağırladı.


ile Neslihan Alkoçlar, hatıra selfie'si çekti.

Düzyatan ile Alkoçlar çifti, Emirates Stadı'nda oynanan Arsenal-Sheffield United maçını da Özil'in locasından izleme şansı yakaladı. Mesut, 1-1 biten maçın ardından Düzyatan'a üzerinde Özil yazan bir devasa bir krampon hediye etti.

Düzyatan, Özil çiftinin önderlik ettiği Big Shoe adlı yardım vakfına destek vereceğini söyledi.

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