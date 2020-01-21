Yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk İstanbul'un gürültüsünden bıktı.
Genç aşıklar kendilerini doğaya attı. Ormanda kamp yapan ikili, bol bol temiz hava alıp stres attı.
Yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk İstanbul'un gürültüsünden bıktı.
Genç aşıklar kendilerini doğaya attı. Ormanda kamp yapan ikili, bol bol temiz hava alıp stres attı.
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