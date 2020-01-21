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  • 21.01.2020
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ve Zeynep Mayruk'tan aşk kampı

Yakışıklı oyuncu ve Zeynep Mayruk 'un gürültüsünden bıktı. Genç aşıklar kendilerini doğaya attı. Ormanda kamp yapan ikili, bol bol temiz hava alıp stres attı.

Aşk kampı!

Yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk İstanbul'un gürültüsünden bıktı.

Genç aşıklar kendilerini doğaya attı. Ormanda kamp yapan ikili, bol bol temiz hava alıp stres attı.

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