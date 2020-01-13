Baba Parası filminin müziklerine imza atan Manga, önceki gece Amsterdam Paradiso Noord sahnesinde hayranlarıyla buluştu. Başarılı rock grubu, sahneyi filmin başrollerindeki Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin ile birlikte paylaştı.
Filmin şarkısı "Para Parra Parrra"yı birlikte seslendiren ünlü oyuncular, performansları ile konser alanını dolduranları mest etti.
Üçlü, hayranları tarafından dakikalarca alkışlandı.
- Saklambaç
- 13.01.2020
- Gazete
Baba Parası sahnede! Manga Amsterdam'da sahneyi Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin ile birlikte paylaştı
Baba Parası filminin müziklerine imza atan Manga, önceki gece Amsterdam Paradiso Noord sahnesinde hayranlarıyla buluştu. Başarılı rock grubu, sahneyi filmin başrollerindeki Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsi ile birlikte paylaştı.
Baba Parası filminin müziklerine imza atan Manga, önceki gece Amsterdam Paradiso Noord sahnesinde hayranlarıyla buluştu. Başarılı rock grubu, sahneyi filmin başrollerindeki Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin ile birlikte paylaştı.
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