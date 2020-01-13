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  • 13.01.2020
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sahnede! Amsterdam'da sahneyi , ve ile birlikte paylaştı

filminin müziklerine imza atan , önceki gece Amsterdam Paradiso Noord sahnesinde hayranlarıyla buluştu. Başarılı rock grubu, sahneyi filmin başrollerindeki , ve Yağmur Tanrısevsi ile birlikte paylaştı.

Baba Parası sahnede!

filminin müziklerine imza atan , önceki gece Amsterdam Paradiso Noord sahnesinde hayranlarıyla buluştu. Başarılı rock grubu, sahneyi filmin başrollerindeki , ve ile birlikte paylaştı.

Filmin şarkısı "Para Parra Parrra"yı birlikte seslendiren ünlü oyuncular, performansları ile konser alanını dolduranları mest etti.



Üçlü, hayranları tarafından dakikalarca alkışlandı.

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