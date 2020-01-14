Başakşehir'le yollarını ayıran Arda Turan'ın minik oğlu Hamza Arda, sevimliliğiyle yapımcıların yakın markajına girdi. Ünlü futbolcunun eşi Aslıhan Doğan Turan, geçtiğimiz günlerde bir yaşındaki oğullarının "Pizza" dediği anı paylaşmıştı.

Minik Hamza Arda'nın bu videosu Instagram'da izlenme rekorları kırdı. Sosyal medyada olay yaratan bu videonun ardından ünlü bir pizza markası oğluyla reklam filminde oynaması için Arda Turan'ın kapısını çaldı.

Ancak futbolcu, iddiaya göre gelen 1 buçuk milyon liralık reklam teklifini elinin tersiyle geri çevirdi.



Nazar korkusuyla oğullarının yüzünü bir yaşına kadar gizleyen Turan çiftinin yine aynı gerekçeyle reklam teklifini reddettiği konuşuluyor.

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