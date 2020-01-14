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  • 14.01.2020
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’ın minik oğlu 'ya dev teklif! Ünlü pizza markası...

’ın minik oğlu ’nın “Pizza” dediği anın videosu sosyal medyada olay yarattı. Ünlü futbolcuya bir pizza markasından sevimli oğlu ile birlikte oynaması için 1 buçuk milyon liralık reklam teklifi yapıldı. Konuşulanlara göre Turan, dev teklifi reddetti.

Süper miniğe dev teklif

Başakşehir'le yollarını ayıran Arda Turan'ın minik oğlu Hamza Arda, sevimliliğiyle yapımcıların yakın markajına girdi. Ünlü futbolcunun eşi Aslıhan Doğan Turan, geçtiğimiz günlerde bir yaşındaki oğullarının "Pizza" dediği anı paylaşmıştı.

Minik 'nın bu videosu Instagram'da izlenme rekorları kırdı. Sosyal medyada olay yaratan bu videonun ardından ünlü bir pizza markası oğluyla reklam filminde oynaması için 'ın kapısını çaldı.

Ancak futbolcu, iddiaya göre gelen 1 buçuk milyon liralık reklam teklifini elinin tersiyle geri çevirdi.


Nazar korkusuyla oğullarının yüzünü bir yaşına kadar gizleyen Turan çiftinin yine aynı gerekçeyle reklam teklifini reddettiği konuşuluyor.

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