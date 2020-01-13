Arda Turan'ın oğlundan mest eden video! Henüz 1 yaşındaki Turan hem Türkçe hem de İngilizce konuşuyor
Arda Turan'ın oğlu sosyal medyayı yıktı geçti. Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla takipçilerinin tebessüm etmesine neden oldu. 1 yaşındaki Hamza'nın Arda'ya 'Babammm' demesi duygulandırdı. Ünlü futbolcu ise bu söz karşısında adeta mest oldu. İşte Arda Turanın oğlu Hamza Arda'nın hem Türkçe hem de İngilizce 'babam' dediği o anlar...
13.01.2020 17:18
- Son Güncelleme: 13.01.2020 17:29
Arda Turan ve Aslıhan Turan'ın 1 yaşındaki oğulları Hamza, artık ufak ufak konuşmaya, belli kelimeleri söylemeye başladı. İlk kelimelerinden biri olan 'Baba'yı içten bir şekilde söylerken, annesi Aslıhan Turan tarafından videoya çekilen Hamza'nın sevimli halleri, sosyal medya kullanıcılarının tebessüm etmesine neden oldu.
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