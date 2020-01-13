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Arda Turan'ın oğlundan mest eden video! Henüz 1 yaşındaki Turan hem Türkçe hem de İngilizce konuşuyor

Arda Turan'ın oğlu sosyal medyayı yıktı geçti. Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla takipçilerinin tebessüm etmesine neden oldu. 1 yaşındaki Hamza'nın Arda'ya 'Babammm' demesi duygulandırdı. Ünlü futbolcu ise bu söz karşısında adeta mest oldu. İşte Arda Turanın oğlu Hamza Arda'nın hem Türkçe hem de İngilizce 'babam' dediği o anlar...

13.01.2020 17:18 - Son Güncelleme: 13.01.2020 17:29
Arda Turan'ın oğlundan mest eden video! Henüz 1 yaşındaki Turan hem Türkçe hem de İngilizce konuşuyor

Arda Turan ve Aslıhan Turan'ın 1 yaşındaki oğulları Hamza, artık ufak ufak konuşmaya, belli kelimeleri söylemeye başladı. İlk kelimelerinden biri olan 'Baba'yı içten bir şekilde söylerken, annesi Aslıhan Turan tarafından videoya çekilen Hamza'nın sevimli halleri, sosyal medya kullanıcılarının tebessüm etmesine neden oldu.

Arda Turan'ın oğlundan mest eden video! Henüz 1 yaşındaki Turan hem Türkçe hem de İngilizce konuşuyor

Hamza Arda'nın konuşmaya başladığı ilk videoyu paylaşan Turan, Hamza'nın 'Babammm' demesini ve eşi Arda Turan'ın o anlarda nasıl mest olduğunu gözler önüne serdi.

Arda Turan'ın oğlundan mest eden video! Henüz 1 yaşındaki Turan hem Türkçe hem de İngilizce konuşuyor

Hamza, Turan'a 'Babam' diye seslendikten sonra, annesinin İngilizce olarak 'Baba nerede?' sorusuna ise 'Daddy' diye cevap verdi.

Arda Turan'ın oğlundan mest eden video! Henüz 1 yaşındaki Turan hem Türkçe hem de İngilizce konuşuyor

İşte o anlar...

Arda Turan'ın oğlundan mest eden video! Henüz 1 yaşındaki Turan hem Türkçe hem de İngilizce konuşuyor

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