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  • 14.01.2020
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'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

'ın acı günü... Ünlü türkücü, 88 yaşında hayata gözlerini yuman annesi 'ı dün başkent Ankara'da son yolculuğuna uğurladı. Cenazede baş sağlığı dileklerini kabul eden sanatçı, gözyaşlarını tutamadı.

Anneye veda

İzzet Yıldızhan'ın acı günü... Ünlü türkücü, 88 yaşında hayata gözlerini yuman annesi Suriye Yıldızhan'ı dün başkent Ankara'da son yolculuğuna uğurladı.

Cenazede baş sağlığı dileklerini kabul eden sanatçı, gözyaşlarını tutamadı.

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