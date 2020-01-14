İzzet Yıldızhan'ın acı günü... Ünlü türkücü, 88 yaşında hayata gözlerini yuman annesi Suriye Yıldızhan'ı dün başkent Ankara'da son yolculuğuna uğurladı.
Cenazede baş sağlığı dileklerini kabul eden sanatçı, gözyaşlarını tutamadı.
İzzet Yıldızhan'ın acı günü... Ünlü türkücü, 88 yaşında hayata gözlerini yuman annesi Suriye Yıldızhan'ı dün başkent Ankara'da son yolculuğuna uğurladı.
Cenazede baş sağlığı dileklerini kabul eden sanatçı, gözyaşlarını tutamadı.
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