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  • 13.01.2020
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önceki akşam sahnede coştukça coştu

, önceki akşam Günay sahnesinde coştukça coştu. Diva, her şarkıda klip çekiyormuş gibi mimikler yapıp yüzünü şekilden şekle soktu.

Diva kafası!

Önceki akşam Günay Restaurant'ta sahne alan Bülent Ersoy, enerjisiyle yerinde durmak bilmedi. Altın sarısı peruğunu aynı renkteki saç aksesuarlarıyla süsleyen Diva, kıyafetiyle de ışıl ışıldı.

Ersoy, mimikleriyle de yüzünü şekilden şekle soktu. Neşesi yüzünden okunan sanatçının keyifli halleri "Bir başka Diva" yorumu yaptırdı.

DOĞAN SAVAŞ

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