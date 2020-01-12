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  • 12.01.2020
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aşkın kitabını yazdı! ‘

Ünlü popçu , kaleme aldığı ‘’ adlı kitabında eski aşklarından bahsetti. Boşandığı eşi ’e övgüler dizdi: “Annemden sonra en kıymetli kadın”

Aşkın kitabını yazdı

Şarkıcı Mustafa Sandal, kendi hayatını kaleme aldı. Popçu, 'Beni Ağlatma' adlı kitabının tanıtımını da önceki akşam Ulus'ta yaşadığı sitenin toplantı salonunda yaptı.
Kitabında eski eşi ile eski aşklarına yer veren Musti, tanıtım davetinde basının sorularını yanıtladı. 45 yaşındaki popçu, "Emina iki çocuğumun annesi. O, benim için annemden sonra en kıymetli kadın. Benim için her zaman onun iyi olması çok önemli. Biz Yaman ve Yavuz'un annesi ve babasıyız" diye eski eşine övgüler yağdırdı.

Sandal, "Emina ile boşanma sürecimizde örnek teşkil etmeye çalıştık" dedi.

DOĞAN SAVAŞ

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