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  • 12.01.2020
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'ın askerli fotoğrafı ortaya çıktı

Bedelli askerlik görevini 'da yapan 'ın yemek yediği esnada çekilen görüntüsü sosyal medyada ortaya çıktı. Asker tıraşıyla olay olan oyuncunun iştahlı hali "Can boğazdan gelir" esprisi yaptırdı.

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