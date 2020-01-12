Bedelli askerlik görevini İzmir Bornova'da yapan Can Yaman'ın yemek yediği esnada çekilen görüntüsü sosyal medyada ortaya çıktı. Asker tıraşıyla olay olan oyuncunun iştahlı hali "Can boğazdan gelir" esprisi yaptırdı.
Bedelli askerlik görevini İzmir Bornova'da yapan Can Yaman'ın yemek yediği esnada çekilen görüntüsü sosyal medyada ortaya çıktı. Asker tıraşıyla olay olan oyuncunun iştahlı hali "Can boğazdan gelir" esprisi yaptırdı.
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