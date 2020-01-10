Ünlü oyuncu Can Yaman'ın askerlik fotoğrafı ortaya çıktı! Görenler tanıyamıyor... İşte o fotoğraf...

Libido skandalıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Can Yaman askere gitti. İspanya'da kadın hayranına verdiği cevap ve 'libido' açıklaması ile eleştiri oklarının hedefinde yer alan Can Yaman askerliğini yapmak üzere İzmir'deki birliğine teslim oldu.