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Ünlü oyuncu Can Yaman'ın askerlik fotoğrafı ortaya çıktı! Görenler tanıyamıyor... İşte o fotoğraf...

Libido skandalıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Can Yaman askere gitti. İspanya'da kadın hayranına verdiği cevap ve 'libido' açıklaması ile eleştiri oklarının hedefinde yer alan Can Yaman askerliğini yapmak üzere İzmir'deki birliğine teslim oldu. Can Yaman'ın birliğinden ilk fotoğrafı da ortaya çıktı. İşte Can Yaman'ın ve diğer birçok ünlünün askerlik fotoğrafı...

10.01.2020 19:53 - Son Güncelleme: 10.01.2020 19:53
Ünlü oyuncu Can Yaman'ın askerlik fotoğrafı ortaya çıktı! Görenler tanıyamıyor... İşte o fotoğraf...

Libido skandalıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Can Yaman askere gitti. İspanya'da kadın hayranına verdiği cevap ve 'libido' açıklaması ile eleştiri oklarının hedefinde yer alan Can Yaman askerliğini yapmak üzere İzmir'deki birliğine teslim oldu.

Ünlü oyuncu Can Yaman'ın askerlik fotoğrafı ortaya çıktı! Görenler tanıyamıyor... İşte o fotoğraf...

İzmir'deki bedelli askerlik görevi için saçını ve sakalını kestiren Yaman'ın yeni görüntüsünü berberi paylaştı.

Ünlü oyuncu Can Yaman'ın askerlik fotoğrafı ortaya çıktı! Görenler tanıyamıyor... İşte o fotoğraf...

Can Yaman'ın birliğinden ilk fotoğrafı da ortaya çıktı. İşte Can Yaman'ın ve diğer birçok ünlünün askerlik fotoğrafı...

Ünlü oyuncu Can Yaman'ın askerlik fotoğrafı ortaya çıktı! Görenler tanıyamıyor... İşte o fotoğraf...

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo da bedelli askerlik yasasından yararlanan ünlüler arasında. 27 yaşındaki İdo, vatani görevini yerine getirdi ve tezkere aldı. Tatlıses'in yemin töreninden görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Ünlü oyuncu Can Yaman'ın askerlik fotoğrafı ortaya çıktı! Görenler tanıyamıyor... İşte o fotoğraf...

İdo Tatlıses'e sevgilisi Yasemin Şefkatli ve arkadaşları sürpriz yaptı. Bedelli askerlik görevini yerine getiren İdo Tatlıses'in yemin törenine sevgilisi Yasemin Şefkatli ve arkadaşları katıldı.

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