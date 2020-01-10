Ünlü oyuncu Can Yaman'ın askerlik fotoğrafı ortaya çıktı! Görenler tanıyamıyor... İşte o fotoğraf...
Libido skandalıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Can Yaman askere gitti. İspanya'da kadın hayranına verdiği cevap ve 'libido' açıklaması ile eleştiri oklarının hedefinde yer alan Can Yaman askerliğini yapmak üzere İzmir'deki birliğine teslim oldu. Can Yaman'ın birliğinden ilk fotoğrafı da ortaya çıktı. İşte Can Yaman'ın ve diğer birçok ünlünün askerlik fotoğrafı...
10.01.2020 19:53
- Son Güncelleme: 10.01.2020 19:53
DİĞER GALERİLER