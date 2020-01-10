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yine tongaya düştü! Mesajları ifşa oldu, o hesap fake çıktı

Daha önce DM’de yazıştığı kadının fotoğraftakinden farklı olmasıyla yıkılan , yine tongaya düştü. 51 yaşındaki acemi çapkın, bu kez de adlı fitness eğitmeniyle yazıştı. Ancak Balmak’ın fotoğrafının Şilili adlı bir kadına ait olduğu ortaya çıktı.

Rafet'e sol kroşe

Bugüne kadar sayısız çapkınlıkta yakayı ele veren Rafet El Roman, yine baltayı taşa vurdu. 51 yaşındaki popçu, daha önce DM'de yazıştığı bir kadının fotoğraftakinden farklı olduğu için yaşadığı hayal kırıklığını itiraf etmişti. Tarih, uslanmaz çapkın için tekerrür etti.

El Roman'ın önceki gün de 26 yaşındaki fitness eğitmeni Şule Balmak'la yazışmaları ifşa oldu. Popçunun Snobmagazin'in paylaştığı yazışmalarda Balmak'la buluşmak için bin dereden su getirdiği görüldü. İşin ilginç yanı ise Balmak'ın fotoğraflarının Şili'deki Sol Vasquez adlı bir kadına ait olmasıydı.


26 yaşındaki fitness eğitmeni, çapkın şarkıcıyı Şilili bir kadının fotoğraflarını kendisininmiş gibi kullanıp kandırdı.

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