Rafet El Roman'dan çok konuşulacak itiraf: DM'den tanıştığım kız...

Rafet El Roman, itirafıyla çok konuşuldu. Bir kanalda yayınlanan magazin programına konuşan Rafet El Roman'ın, "Dm'den bir kızla tanıştım, kızı çok beğendim fotoğrafları filan çok güzeldi. Sonra konuşuyoruz, yazışıyoruz filan... Tabi bir zaman geçtikten sonra buluşma kararı aldık. Buluşma yerine gittim, etrafıma bakıyorum kimse ona benzemiyor. Telefon açtım karşıdayım diyor ama ben inanamadım tabi. Nezaketen bir kahve içtim, öyle de düşünceli bir adamım. Kız Instagram hesabında yabancı bir kızın fotoğraflarını paylaşmış, bunuda benimle görüşmek için yapmış." sözleri magazin gündemine bomba gibi düştü.