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Rafet El Roman'dan çok konuşulacak itiraf: DM'den tanıştığım kız...

Rafet El Roman geçtiğimiz İzmirli turizmci Gamze Davgana ile yaşadığı aşkla çok konuşulmuştu. El Roman bu kez de bir kanalda yayınlanan magazin programında yaptığı çarpıcı açıklamalarda magazin gündemine bomba gibi düştü. Şevval ve Su adında iki kızı bulunan 51 yaşındaki şarkıcı Rafet El Roman, Instagram'dan tanıştığı bir kızla başından geçenleri anlattı. İşte Rafet El Roman'ın itirafı...

10.10.2019 17:10 - Son Güncelleme: 10.10.2019 17:10
Rafet El Roman'dan çok konuşulacak itiraf: DM'den tanıştığım kız...

Rafet El Roman, itirafıyla çok konuşuldu. Bir kanalda yayınlanan magazin programına konuşan Rafet El Roman'ın, "Dm'den bir kızla tanıştım, kızı çok beğendim fotoğrafları filan çok güzeldi. Sonra konuşuyoruz, yazışıyoruz filan... Tabi bir zaman geçtikten sonra buluşma kararı aldık. Buluşma yerine gittim, etrafıma bakıyorum kimse ona benzemiyor. Telefon açtım karşıdayım diyor ama ben inanamadım tabi. Nezaketen bir kahve içtim, öyle de düşünceli bir adamım. Kız Instagram hesabında yabancı bir kızın fotoğraflarını paylaşmış, bunuda benimle görüşmek için yapmış." sözleri magazin gündemine bomba gibi düştü.

Rafet El Roman'dan çok konuşulacak itiraf: DM'den tanıştığım kız...

DAHA GEÇTİĞİMİZ AY YENİ SEVGİLİSİYLE FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞTI

Rafet El Roman'ın yeni sevgilisi ortaya çıktı. İzmirli Gamze Davgana, turizm işinde.

Rafet El Roman'dan çok konuşulacak itiraf: DM'den tanıştığım kız...

29 yaşındaki İzmirli turizmci Gamze Davgana ile aşk yaşamaya başlayan El Roman ilk tatili için rotayı yurtdışına çevirdi.

Rafet El Roman'dan çok konuşulacak itiraf: DM'den tanıştığım kız...

Çiftin tatillerini Davgana sosyal medya hesabından paylaştı. Rafet El Roman tatil dönüşlerinde Çeşme'de birlikte çekilen pozunu paylaşarak aşkını ilan etti.

Rafet El Roman'dan çok konuşulacak itiraf: DM'den tanıştığım kız...

Gamze Davgana'nın Mustafa Sandal'ın eski sevgilisi Melis Sütşurup'a benzerliği dikkat çekti...

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