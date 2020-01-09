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Rafet El Roman DM'den yürüdü, ifşalandı! Ancak Şule Balmak sahte çıktı

Şarkıcı Rafet El Roman yine hayal kırıklığına uğradı... Daha önce DM'den özel mesajla bir kadınla tanıştığını ancak hayal kırıklığına uğradığını açıklayan Rafet El Roman, bu kez Şule Balmak adlı sosyal medya kullanıcısına 'yürüdü.' Fakat yine hayal kırıklığına uğradı. Çünkü Şule Balmak, Rafet El Roman'ın mesajlarını yayınladı. Sosyal medya kullanıcıları özellikle bir şeye takıldı. O da Rafet El Roman'ın 'Heyy! En büyük Trabzonspor' cümlesiydi. Ancak gerçek daha sonra ortaya çıktı. Rafet El Roman'ın mesaj attığı Şule Balmak adlı kullanıcı sahteymiş.

09.01.2020 15:41 - Son Güncelleme: 09.01.2020 16:10
Rafet El Roman DM'den yürüdü, ifşalandı! Ancak Şule Balmak sahte çıktı

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman'ın, Instagram hesabı üzerinden bir kadın takipçisine attığı mesajlar ifşa oldu. Ancak işin daha beter yanı mesaj yazdığı kişinin sahte hesap olması...

Rafet El Roman DM'den yürüdü, ifşalandı! Ancak Şule Balmak sahte çıktı

Şule Balmak adlı sosyal medya kullanıcısıyla resmi hesabı üzerinden yazışan şarkıcı Rafet El Roman'ın samimi bir şekilde sohbet etmek istediği ve sorularıyla yer yer genç kadını zor durumda bıraktığı görülüyor.

Rafet El Roman DM'den yürüdü, ifşalandı! Ancak Şule Balmak sahte çıktı

Yazışmada, Rafet El Roman Şule Balmak'ın telefon numarasını isteyerek kendisine konumunu vermeye çalışıyor ancak genç kadın telefon numarasını vermiyor.

Rafet El Roman DM'den yürüdü, ifşalandı! Ancak Şule Balmak sahte çıktı

Ünlü şarkıcı pes etmiyor ve sorularıyla sohbete devam etmeye çalışıyor.

Rafet El Roman DM'den yürüdü, ifşalandı! Ancak Şule Balmak sahte çıktı

Bu mesajların ortaya çıkmasının ardından asıl büyük skandal patladı. O da Rafet El Roman'ı ifşalayan Şule Balmak'ın sahte hesap çıkması...

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