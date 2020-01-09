Rafet El Roman DM'den yürüdü, ifşalandı! Ancak Şule Balmak sahte çıktı
Şarkıcı Rafet El Roman yine hayal kırıklığına uğradı... Daha önce DM'den özel mesajla bir kadınla tanıştığını ancak hayal kırıklığına uğradığını açıklayan Rafet El Roman, bu kez Şule Balmak adlı sosyal medya kullanıcısına 'yürüdü.' Fakat yine hayal kırıklığına uğradı. Çünkü Şule Balmak, Rafet El Roman'ın mesajlarını yayınladı. Sosyal medya kullanıcıları özellikle bir şeye takıldı. O da Rafet El Roman'ın 'Heyy! En büyük Trabzonspor' cümlesiydi. Ancak gerçek daha sonra ortaya çıktı. Rafet El Roman'ın mesaj attığı Şule Balmak adlı kullanıcı sahteymiş.
09.01.2020 15:41
- Son Güncelleme: 09.01.2020 16:10
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