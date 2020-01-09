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  • 09.01.2020
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ile ’un ayrılığı kısa sürdü

ile ’un ayrılığı kısa sürdü. İkili, önceki akşamki bir davette barışmayı ilan etti. Bu yaz ayrılan Kubilay Aka ile de ‘Aşk yeniden’ dedi.

Aşk yeniden

Geçtiğimiz günlerde aşkları sekteye uğrayan Farah Zeynep Abdullah ile Doğu Demirkol, ayrılığa daha fazla dayanamadı.
Oyuncu çift, birkaç günlük aranın ardından "Aşk yeniden" dedi. İkili, barışmayı Demirkol'un başrolündeki dizinin önceki akşamki galasında ilan etti.


Farah Zeynep Abdullah, kısa süreli ayrılık yaşadığı aşkı Doğu Demirkol'u galada yalnız bırakmadı.

Aşkları Kasım 2019'da başlayan çift, ayrılık sonrası Instagram'da takipleşmeyi bırakmıştı. Galada barış pozu veren ikili, birbirini hala takip etmiyor.

Ayrılık nedenini sır gibi saklayan Demirkol ile Abdullah, önceki akşamki galada barıştıklarını böyle ilan etti.

DOĞAN SAVAŞ

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