Güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile Doğu Demirkol, geçtiğimiz yıla veda ederken ortaya çıkan sürpriz aşklarıyla gündem olmuştu. 30 yaşındaki güzel oyuncu, uzun süre aşk yaşadığı meslektaşı Ahmet Rıfat Şungar'dan sonra gönlünü yine oyuncu olan Demirkol'a kaptırdı. İkilinin aşkı da festival için 2019 Kasım'da gittikleri ABD'de başladı.

AYRILIK NEDENI SIR...

Aşkın ortaya çıkmasından birkaç hafta sonra Mecidiyeköy'de objektiflere takılan ünlü çift, önceki gün yollarını ayırdı. Sürpriz aşklarını sessiz sedasız noktalayan Farah Zeynep Abdullah ile Doğu Demirkol, ilk iş olarak da birbirlerini Instagram'da takibi bıraktı. Oyuncu çiftin ilişkilerini kısa sürede neden bitirme kararı aldığı ise herkesin merak konusu oldu...

BİR İLİŞKİSİ DAHA HÜSRAN

Bugüne kadar Caner Cindoruk ve Ahmet Rıfat Şungar gibi oyuncularla uzun süreli aşklar yaşayan güzel oyuncunun yüzü, Demirkol ilişkisinde de gülmedi...