Libido skandalı ve İspanyol kadın hayranına verdiği cevapla tepki çeken Can Yaman, uzun bir süreden sonra ortaya çıktı... İzmir'deki bedelli askerlik görevi için saçını ve sakalını kestiren Yaman'ın yeni görüntüsünü berberi paylaştı. 30 yaşındaki Yaman'ın değişimi ise herkesi şaşırttı. Sosyal medyada trend topic olan oyuncunun yeni haline yorum yağdı.



TANIMAKTA ZORLANDILAR

Can Yaman'ın tıraşlı hali sosyal medyanın gündemine yerleşti. Sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncuyu tanımakta güçlük çekti. Hayranları ise "Biz eski Can'ı istiyoruz" dedi.

Ünlü oyuncu Can Yaman asker tıraşı oldu. Sosyal medya kullanıcıları coştu: Libido olmuş petito!

İşte o yorumlar:



MİNNOŞ BİR KEDİYE DÖNMÜŞ

Sıhhatler olsun canım.

İyi olmuş. Elin yüzün açılmış.

İnsana dönmüş.

Adam meğerse komple sakaldan ibaretmiş.

İzmirliler kendinize dikkat edin.

Badisi: Var olduğunu kanıtla.

Can Yaman: Koğuşa gel kanıtlayayım.

Libido olmuş petito!

Dağ gibi adam minnoş bir kediye dönmüş.

Can Yaman'ın libidosu sakalmış.

Yemin ederim tanıyamadım.