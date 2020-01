Can Yaman asker traşı oldu, sakalsız halini görenler tanıyamadı! İşte Can Yaman'ın yeni hali...

Libido skandalıyla gündemden düşmeyen Can Yaman askere gitti. İspanya'da kadın hayranına verdiği cevap ve 'libido' açıklaması ile eleştiri oklarının hedefinde yer alan Can Yaman ortaya çıktı. Askerliğini yapmak üzere İzmir'deki birliğine teslim olan oyuncunun yeni görüntüsünü berberi paylaştı. 30 yaşındaki Can Yaman'ın değişimi herkesi şoke etti. Libido tartışmasıyla ortalıktan kaybolan Can Yaman'ı görenler önce tanıyamadı. Kimi hayranları Can Yaman'ın yeni halini beğenirken kimileri ise bir an önce sakallarının uzaması gerektiği yönünde yorumlarda bulundu. İşte Can Yaman'ın yeni hali...

