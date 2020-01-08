GaleriMagazin

Can Yaman asker traşı oldu, sakalsız halini görenler tanıyamadı! İşte Can Yaman'ın yeni hali...

Libido skandalıyla gündemden düşmeyen Can Yaman askere gitti. İspanya'da kadın hayranına verdiği cevap ve 'libido' açıklaması ile eleştiri oklarının hedefinde yer alan Can Yaman ortaya çıktı. Askerliğini yapmak üzere İzmir'deki birliğine teslim olan oyuncunun yeni görüntüsünü berberi paylaştı. 30 yaşındaki Can Yaman'ın değişimi herkesi şoke etti. Libido tartışmasıyla ortalıktan kaybolan Can Yaman'ı görenler önce tanıyamadı. Kimi hayranları Can Yaman'ın yeni halini beğenirken kimileri ise bir an önce sakallarının uzaması gerektiği yönünde yorumlarda bulundu. İşte Can Yaman'ın yeni hali...

08.01.2020 10:24 - Son Güncelleme: 08.01.2020 10:25
Can Yaman'ın asker traşı oldu, sakalsız halini görenler tanıyamadı! İşte Can Yaman'ın yeni hali...

Askere giden Can Yaman sinekkaydı oldu sosyal medya onu konuştu! Genç oyuncu Can Yaman, son günlerin en çok konuşulan erkek ünlüleri arasında başı çekiyor. Yaptığı "Libido" açıklamasıyla magazin kamuoyunda gündem olan oyuncu Can Yaman'ın yeni hali görenleri şaşkına çevirdi.

Can Yaman'ın asker traşı oldu, sakalsız halini görenler tanıyamadı! İşte Can Yaman'ın yeni hali...

Ünlü oyuncu Can Yaman gittiği İspanya'da bir kadın hayranına söylediği sözler ve 'libido' açıklamasıyla eleştiri oklarının hedefinde olmuştu. Yaman, bu olaylardan sonra bir müddet sessizliğe büründü.

Can Yaman'ın asker traşı oldu, sakalsız halini görenler tanıyamadı! İşte Can Yaman'ın yeni hali...

Askerlik vazifesini yerine getirmek için İzmir'e giden Yaman, kuaföründe tıraş olduktan sonra ortaya çıkan yeni görüntüsü sosyal medyada olay oldu.

Can Yaman'ın asker traşı oldu, sakalsız halini görenler tanıyamadı! İşte Can Yaman'ın yeni hali...

Büyük bir değişim geçiren Can Yaman'ın yeni hali sosyal medyada gündem olurken, fotoğrafı Yaman'ın berberinin paylaştığı belirtilirken ünlü oyuncunun askerlik görevini İzmir'de yerine getireceği öğrenildi.

Can Yaman'ın asker traşı oldu, sakalsız halini görenler tanıyamadı! İşte Can Yaman'ın yeni hali...

Daha önce Cengiz Semercioğlu'na verdiği röportajda "Biz 20'nci bölümde sevgili olduk. Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması lazım. Demet'le bizim çekimimiz tavandı, maksimum olduk" diyen Can Yaman, daha önce birlikte çalıştığı ve mahkemelik olduğu Selen Soyder için 'libidosu yoktu' deyince ortalık karışmıştı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş kaç yaşında? Bunu kimse beklemiyordu
Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş kaç yaşında? Bunu kimse beklemiyordu