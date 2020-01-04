Orman Çocuğu zirvede

Önceki akşam atv'de yayınlanan 'Orman Çocuğu' filmi, reytingleri alt üst etti. Mowgli'nin macerasını anlatan film, Tüm Kişiler'de %8,98 izlenme oranı ve %19,25 izlenme payına ulaşıp 100 program arasında birinci oldu.
Önceki akşam atv'de yayınlanan 'Orman Çocuğu' filmi, reytingleri alt üst etti. Mowgli'nin macerasını anlatan film, Tüm Kişiler'de %8,98 izlenme oranı ve %19,25 izlenme payına ulaşıp 100 program arasında birinci oldu.
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